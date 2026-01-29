«За какие-то 30-40 лет геном человека не изменился. Изменилось информационное поле, в котором находятся дети. Условно, если бы в 80-х годах у нас тоже было бы столько негативной информации, связанной с насилием и убийствами, и столько видеоигр, где человек до конца игры умирает и восстанавливается, то, скорее всего, эти проблемы начались бы и у нашего поколения в 80-х годах. Нужно понимать, что нервная система у человека формируется до 18 лет. Наша задача максимально оградить ребенка от такого информационного поля. В том числе потому, что у детей нет навыков ставить психологический барьер. Одно из решений – поставить барьер на федеральном уровне, не запретить, а оградить детей от использования тех игр и фильмов, которые могут побуждать к агрессии. Должна быть маркировка (которая уже есть), но для тех организаций, кто не использует эту маркировку, нужны санкции», - рассказал он.

Ранее гендиректор АНО «Белый интернет», член Совета по правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко заявила НСН, что при выявлении потенциальных экстремистов и террористов в интернете среди подростков и не только оцениваются все посты в соцсетях, даже в закрытых каналах, но это касается оперативной работы спецслужб.

