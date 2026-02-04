МВД: В школе в Красноярске восьмиклассница бросила горящую тряпку и напала на учеников
Несовершеннолетняя бросила горящую тряпку в кабинет и напала на нескольких учеников в одной из школ Красноярска. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Инцидент произошел в Центральном районе города.
«Ученица 8 класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток... Предварительно установлено, что в результате происшествия есть пострадавшие», - отметили правоохранители.
На месте ЧП работает полиция и выясняется обстоятельства случившегося.
По данным регионального Минздрава, после инцидента в красноярской школе трое детей госпитализированы с ожогами, пишет RT. При этом СМИ сообщают, что пострадали пять человек, в том числе сама поджигательница.
Ранее в гимназии в Уфе девятиклассник открыл стрельбу из пластикового пневматического автомата в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.
