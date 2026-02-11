Милонов призвал наказывать за навязывание Дня святого Валентина

По его мнению, проблемой является активное навязывание Дня всех влюбленных, который неразрывно связан с «эротическим подтекстом», в школах, соцсетях и рекламе.

«Я бы расширил применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних на тех, кто принуждает радоваться валентинкам и считать этот день праздником», - заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил «Радиоточке НСН», что переименовывать День святого Валентина в России не стоит, так как этот святой имеет прямое отношение к супружеству и любви.

