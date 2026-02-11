Милонов призвал наказывать за навязывание Дня святого Валентина

Следует наказывать тех, кто навязывает детям и подросткам празднование Дня святого Валентина. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

По его мнению, проблемой является активное навязывание Дня всех влюбленных, который неразрывно связан с «эротическим подтекстом», в школах, соцсетях и рекламе.

«Я бы расширил применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних на тех, кто принуждает радоваться валентинкам и считать этот день праздником», - заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил «Радиоточке НСН», что переименовывать День святого Валентина в России не стоит, так как этот святой имеет прямое отношение к супружеству и любви.

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
