В гимназии в Уфе девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата

Подросток устроил стрельбу из страйкбольного оружия в гимназии в Уфе. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Пострадавших нет», - написал Хабиров в Telegram-канале.

Глава республики отметил, что злоумышленника задержали, ситуация на контроле, пишет RT.

Как сообщили в МВД Башкирии, информация о ЧП в гимназии поступила около 11.00 (09.00 мск). По предварительным данным, один из учеников 9 класса пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом.

«Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудникам и Росгвардии он был задержан», - рассказали в ведомстве.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее в Нижнекамске подросток с ножом ворвался в здание лицея, по данным СМИ, он взорвал петарды на этажах учебного заведения. В результате был ранен один человек.

