Как новые правила авиаперелета для пассажиров с детьми повлияют на цены
Роман Гусаров заявил НСН, что часто возникали ситуации, когда авиакомпании не выполняли правила, по которым ребенок должен находиться рядом с родителями во время полета.
Семьям с детьми будут гарантированы соседние места при авиаперелете без дополнительной платы, но повысить цены на билеты авиакомпании из-за этого не смогут, заявил НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
В России с 1 марта семьям с детьми будут гарантированы соседние места при авиаперелете, рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, передает РИА Новости. Гусаров рассказал, что авиакомпании часто просили за это дополнительную плату.
«К сожалению, часто возникали ситуации, когда авиакомпании не выполняли правила, по которым ребенок должен находиться рядом с родителями во время полета. Потому что такое правило уже предусматривалось, но перевозчики по-своему трактовали это правило, брали дополнительную плату за выбор места. Это все исправлено в новой редакции, теперь ребенок до 12 лет должен лететь рядом с родителями без дополнительной платы. Это все стало принудительным порядком, чтобы компании не могли обходить трактовки», - объяснил он.
При этом он уверен, что на ценах на билеты это никак не скажется.
«Это никак не повлияет на стоимость авиабилетов. Это позволит снизить некую напряженность между пассажирами и авиакомпаниями. Потому что ранее компании пытались брать деньги за услуги, которые и так по праву принадлежали пассажирам. Базовая стоимость билета определяется конкуренцией на рынке, сезонностью авиаперевозок. Это чисто рыночный механизм. Компания не будет завышать цены, так как люди просто выберут другую компанию. Если компания будет нарушать меры, будут штрафы и персональная ответственность руководителей – административная или уголовная», - рассказал он.
Парламентарий также отметил, что с 1 марта будет упрощен провоз ручной клади: покупки из дьюти-фри в запечатанном пакете и детскую коляску, даже если ребенок не летит, можно будет брать на борт "без проблем", передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
