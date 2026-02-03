В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.
Уточняется, что инцидент произошёл в школе в Кодинске. Причиной, по которой 14-летняя школьница напала на сверстницу, стал конфликт с учителем.
«Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено два уголовных дела, нападавшая задержана.
Ранее в Уфе девятиклассник открыл в гимназии стрельбу из страйкбольного автомата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
