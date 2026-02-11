Володин заявил, что тарифы ЖКХ следует брать под особый контроль
Депутаты Госдумы единогласно придерживаются позиции, что тарифы ЖКХ следует брать под особый контроль. Как пишет RT, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, тема необоснованных решений, связанных с ростом тарифов на услуги ЖКХ, является лидером среди поступающих от граждан обращений.
Он напомнил, что первое повышение прошло с 1 января на 1,7 % было связано с ростом НДС.
«Всё остальное надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать всё, чтобы защитить наших граждан», - подчеркнул Володин.
Спикер также напомнил, что с этой целью было принято решение наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Ранее в ФАС объявили о начале проверок тарифов на коммунальные услуги в регионах, чтобы оценить их экономическую обоснованность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
