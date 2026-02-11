Володин заявил, что тарифы ЖКХ следует брать под особый контроль

По его словам, тема необоснованных решений, связанных с ростом тарифов на услуги ЖКХ, является лидером среди поступающих от граждан обращений.

Он напомнил, что первое повышение прошло с 1 января на 1,7 % было связано с ростом НДС.

«Всё остальное надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать всё, чтобы защитить наших граждан», - подчеркнул Володин.

Спикер также напомнил, что с этой целью было принято решение наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Ранее в ФАС объявили о начале проверок тарифов на коммунальные услуги в регионах, чтобы оценить их экономическую обоснованность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

