Песня певицы «Мой мармеладный» 2004 года стала хитом в Индонезии и приобрела вирусную популярность, пишет РИА Новости со ссылкой на индонезийское сообщество Rusfluence. Трек распространяется в соцсетях и на видеоплатформах, местные жители даже придумали под нее особенный танец. Лель допустила, что причина популярности песни – в энергии.

«Я просто безумно счастлива, что вирус мирового тренда дошел и до Индонезии. Казалось бы, с 2023 года уже прошло столько времени, как вирус активно идет по всему миру, и сейчас добрался до Индонезии. Там очень особая частота пространства, божественные энергии, где люди очень поклоняются божествам. Я очень люблю Индонезию, часто там бываю, повышаю свой духовный уровень сознания. Для меня большое невероятное чудо, что так сильно мои песни там любимы сейчас. Они начинают свое новое схождение по сердцам людей, спасибо огромное. Посылаю свет и любовь. Уверена, что дело все в энергии! Наше сознание прогружает через мою песню другие цивилизации, объединяя и раскрывая сердца друг друга! По турам рассматриваем предложения, обязательно поедем!» - сказала она.

В ноябре 2023 года трек «Мой мармеладный» занял пятое место в рейтинге Spotify, оставив позади композиции таких исполнителей, как Тейлор Свифт, Канье Уэст и не только. Прослушивания песни выросли после того, как она завирусилась в англоязычном TikTok, напоминает «Радиоточка НСН».

