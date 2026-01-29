«Кто попало»: Качество охраны школ объяснили экономией заказчиков
Сергей Силивончик указал НСН, что не стоит ждать качественную охрану, если организация выбрала услуги самого дешевого ЧОП.
Не стоит винить школьную охрану в плохом качестве ее работы, если сам заказчик озабочен больше экономией денег, чем поиском профессионалов для обеспечения безопасности. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.
«Если говорить о том, кто охраняет школы, то в ряде регионов охраняет кто попало. Причина – выбор очень экономного заказчика. Если основной задачей ставится экономия бюджета, тогда говорить о том, что вас плохо охраняли, не надо. Вы во главу угла ставили ценовую политику и взяли самый безответственный ЧОП, охранника без статуса, удостоверения частного охранника, который не проходит никакое дополнительное обучение. И потом все вопросы к охраннику, хотя заказчик своей подписью и оплатой услуг подтвердил, что его устраивает качество охраны. В безопасности, в подготовке квалифицированных кадров в первую очередь должен быть заинтересован заказчик, а исполнитель сам этого никогда делать не будет», - раскрыл он.
Ранее председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов заявил НСН, что, скорее всего, в школы могут привлечь ФГУП «Охрана», так как они являются одной из частей войск Национальной гвардии, однако самого состава Нацгвардии точно не хватит для защиты всех школ.
