«Если говорить о том, кто охраняет школы, то в ряде регионов охраняет кто попало. Причина – выбор очень экономного заказчика. Если основной задачей ставится экономия бюджета, тогда говорить о том, что вас плохо охраняли, не надо. Вы во главу угла ставили ценовую политику и взяли самый безответственный ЧОП, охранника без статуса, удостоверения частного охранника, который не проходит никакое дополнительное обучение. И потом все вопросы к охраннику, хотя заказчик своей подписью и оплатой услуг подтвердил, что его устраивает качество охраны. В безопасности, в подготовке квалифицированных кадров в первую очередь должен быть заинтересован заказчик, а исполнитель сам этого никогда делать не будет», - раскрыл он.

Ранее председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов заявил НСН, что, скорее всего, в школы могут привлечь ФГУП «Охрана», так как они являются одной из частей войск Национальной гвардии, однако самого состава Нацгвардии точно не хватит для защиты всех школ.

