Железный занавес: Что будут собирать на бывших заводах Toyota и Volkswagen
Привлекательность отечественных моделей будет расти от безысходности, так как для импортных авто формируется железный занавес, заявил НСН Ян Хайцеэр.
На бывших заводах Toyota и Volkswagen могут начать собирать Aurus и Volga, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Запустить производство на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области планируют в 2026 году. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, передает РИА Новости. По словам министра, удалось возобновить производство практически на всех площадках, оставленных зарубежными компаниями. Хайцеэр предположил, какие машины выйдут с этих заводов.
«Нам давно обещали, что заводы начнут работать, вот это почти произошло. В Питере предполагалось собирать Aurus, в Нижнем Новгороде может собираться Volga, которая в жизни называется Changan. Если говорим про Aurus, это будут штуки, буквально сотни, конечно, так как это не массовый автомобиль. Доходность в этом смысле не имеет значения, так как это престиж страны, лимузинистая независимость страны. У нас будет увеличиваться спрос на машины отечественного производства, потому что для импортных автомобилей фактически возникает железный занавес в виде повышенного утилизационного сбора. Поэтому привлекательность отечественных моделей будет расти от безысходности», - рассказал он.
В конце октября первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что 11 из 13 автозаводов возобновили производство. Так, в Калуге на бывшем заводе Volkswagen выпускают автомобили российского бренда Tenet по полному циклу, включая сварку и окраску, а "Соллерс" оперативно адаптировал освободившиеся мощности под продукцию собственного бренда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РФ и Белоруссия не будут участвовать в первом заседании Совета мира
- Придется раскошелиться: Увеличение срока гарантии приведет к подорожанию лифтов
- СМИ сообщили, что Михаил Ефремов находится под федеральной охраной
- «Холодрыга и безобразие!»: В Нижнем Новгороде замерзает дом, а в Павлово-2 горит техника
- Как новые правила авиаперелета для пассажиров с детьми повлияют на цены
- Милонов призвал наказывать за навязывание Дня святого Валентина
- Мармеладная энергия: Катя Лель назвала чудом популярность ее песни в Индонезии
- Суд арестовал соучастника покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
- СМИ: В Казахстане призвали проверить комика Сабурова по статье о наемничестве
- Железный занавес: Что будут собирать на бывших заводах Toyota и Volkswagen
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru