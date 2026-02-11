«Нам давно обещали, что заводы начнут работать, вот это почти произошло. В Питере предполагалось собирать Aurus, в Нижнем Новгороде может собираться Volga, которая в жизни называется Changan. Если говорим про Aurus, это будут штуки, буквально сотни, конечно, так как это не массовый автомобиль. Доходность в этом смысле не имеет значения, так как это престиж страны, лимузинистая независимость страны. У нас будет увеличиваться спрос на машины отечественного производства, потому что для импортных автомобилей фактически возникает железный занавес в виде повышенного утилизационного сбора. Поэтому привлекательность отечественных моделей будет расти от безысходности», - рассказал он.

В конце октября первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что 11 из 13 автозаводов возобновили производство. Так, в Калуге на бывшем заводе Volkswagen выпускают автомобили российского бренда Tenet по полному циклу, включая сварку и окраску, а "Соллерс" оперативно адаптировал освободившиеся мощности под продукцию собственного бренда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

