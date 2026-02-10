Охранные организации отказываются работать со школами из-за рисков

При ЧП в школах охранная организация и сам охранник будут нести ответственность, хотя выявить нападение внутри школы очень сложно, заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик в пресс-центре НСН.

«Проблема нападения на школьные учреждения в том, что это внутренняя угроза. Охранник не понимает, когда школьник решит совершить преступление. Люди, которые занимаются обеспечением безопасности в школах, рискуют. Человек, который подписал контракт на охрану, это потенциально сиделец, как и охранник на посту. Потому что в этой проблеме столько темных пятен, что гораздо проще осудить охранника и руководителя образовательной организации. Охранник не может физически осмотреть каждого ребенка, по каким критериям? Как выявить, кто решит принести с собой нож. Охранные организации сегодня отказываются от охраны социальных объектов, потому что это риск, несопоставимый с той прибылью, которую они потенциально могут получить», - рассказал он.

За последние несколько дней в российских школах случилось три нападения, совершённых учениками. В Уфе и двух городах Красноярского края зафиксированы случаи с применением оружия, поджогом и ножевыми ранами. Все нападения были совершены подростками, а одна из основных версий следствия — это возможная травля со стороны одноклассников, так называемый буллинг. В Общественной палате РФ заявили, что буллинг должен строго караться — например, самых активных организаторов травли можно отправлять на перевоспитание в спецучреждения.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в российских школах появится новая система фиксации происшествий - журнал для учета конфликтных ситуаций с участием учеников.

