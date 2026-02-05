Учителя предложили родителям и полиции мониторить соцсети учеников
Анализ соцсетей школьников, проводимый учителями, будет иметь формальный характер, так как у них огромная нагрузка, сказала НСН Ольга Мирясова.
Школьники при желании могут создать анонимные аккаунты в соцсетях, и даже родители не узнают, какие материалы они там публикуют. Поэтому вместо мониторинга личных страниц стоит сосредоточить внимание на сообществах с деструктивным контентом, заявила в беседе с НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.
Образовательные учреждения Татарстана проводят добровольный мониторинг аккаунтов учащихся 5-11 классов в социальных сетях для выявления опасного контента и случаев кибербуллинга, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики. Как отмечают местные СМИ, за мониторинг соцсетей школьников будут отвечать классные руководители. Мирясова отметила, что инициатива вряд ли будет результативной.
«Это дополнительная работа учителям. Не думаю, что они захотят ее делать и справятся с ней. У них большая нагрузка. Соцсетей существует много. Скорее все это будет формальной историей. Классным руководителям придется делать дополнительные отчеты о том, что они все промониторили, но ожидать от этого реалистичной пользы не приходится. Когда классный руководитель не слишком загружен, доволен своей зарплатой, не вынужден на две ставки работать, у него есть время и желание быть в контакте с детьми. У таких учителей есть личные соцсети. Они ведут страницы открыто, если администрация адекватная и не придирается к отдельным постам. В соцсетях добавлены дети, и классные руководители знают, чем они живут», - сказала она.
Отмечается, что инициатива связана с тем, что с начала 2026 года зафиксировано уже пять нападений учащихся на школы. За 2025 год было зафиксировано 12 подобных случаев. Однако собеседница НСН допустила, что мониторинг соцсетей учащихся не решит проблемы.
«Наверное, правоохранительные органы должны следить за контентом. У родителей это также часть обязанностей по воспитанию детей. Однако сложно сказать – должны, многое зависит от доверительных отношений. Слово «следить», в принципе, не очень хорошее в этом контексте. Если ребенок открыт, он родителям что-то расскажет, они, может быть, вовремя заметят. Подростки найдут способы завести аккаунты под чужими именами. Никто это не отследит, по крайней мере, родители не справятся с этой задачей. Попытка все контролировать приводит к большей закрытости. Важно работать не столько с конкретным ребенком, сколько с сообществами с деструктивным контентом. Как правило, в этих сообществах есть организаторы с определенными целями. Редко ребенок сам придумывает что-то такое. Если он поделился тем, что вызывает опасения, надо поговорить. К сожалению, школа в силу своей специфики часто работает в репрессивной модели, вроде как это проще и быстрее», - заявила Мирясова.
Накануне нападения на красноярскую школу ученица анонсировала поджог в школьном чате, а девятиклассник, который устроил резню в школе в Уфе, вел телеграм-канал, в котором жаловался на давление учителей и непонимание одноклассников, с которыми конфликтовал.
Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов планирует разработать и внести законопроект об обязательном наличии школьного психолога в каждой российской школе. Инициатива связана с ростом числа чрезвычайных происшествий с участием детей в учебных заведениях.
При этом заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре «Радиоточкой НСН» заметил, что сегодня на одного психолога приходится 800 школьников, а специалистов для расширения штата не хватает в большинстве регионов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Африка в тренде: Какими цветами удивить девушек на 14 февраля
- В Госдуме заявили, что РФ нужна альтернативная связь из-за блокировки Starlink
- «Ребусы и перевертыши»: Юрий Грымов о премьере «Вишневого сада» и переделках классики
- Лавров заявил о «подпольных» контактах некоторых лидеров Европы с Россией
- Швырнувшего на пол ребенка в Шереметьево отправили на принудительное лечение
- Врач-рентгенолог ЦРБ погиб в Белгородской области при ударе дрона
- СМИ: США и РФ якобы близки к достижению договоренности по ДСНВ
- Токаев предложил Трампу взять Гренландию в аренду
- В России призвали узаконить овербукинг авиабилетов
- Фигуристы и «умалишенные»: Чего ждать россиянам от Олимпиады-2026 в Италии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru