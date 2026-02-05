Отмечается, что инициатива связана с тем, что с начала 2026 года зафиксировано уже пять нападений учащихся на школы. За 2025 год было зафиксировано 12 подобных случаев. Однако собеседница НСН допустила, что мониторинг соцсетей учащихся не решит проблемы.

«Наверное, правоохранительные органы должны следить за контентом. У родителей это также часть обязанностей по воспитанию детей. Однако сложно сказать – должны, многое зависит от доверительных отношений. Слово «следить», в принципе, не очень хорошее в этом контексте. Если ребенок открыт, он родителям что-то расскажет, они, может быть, вовремя заметят. Подростки найдут способы завести аккаунты под чужими именами. Никто это не отследит, по крайней мере, родители не справятся с этой задачей. Попытка все контролировать приводит к большей закрытости. Важно работать не столько с конкретным ребенком, сколько с сообществами с деструктивным контентом. Как правило, в этих сообществах есть организаторы с определенными целями. Редко ребенок сам придумывает что-то такое. Если он поделился тем, что вызывает опасения, надо поговорить. К сожалению, школа в силу своей специфики часто работает в репрессивной модели, вроде как это проще и быстрее», - заявила Мирясова.

Накануне нападения на красноярскую школу ученица анонсировала поджог в школьном чате, а девятиклассник, который устроил резню в школе в Уфе, вел телеграм-канал, в котором жаловался на давление учителей и непонимание одноклассников, с которыми конфликтовал.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов планирует разработать и внести законопроект об обязательном наличии школьного психолога в каждой российской школе. Инициатива связана с ростом числа чрезвычайных происшествий с участием детей в учебных заведениях.

При этом заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре «Радиоточкой НСН» заметил, что сегодня на одного психолога приходится 800 школьников, а специалистов для расширения штата не хватает в большинстве регионов.

