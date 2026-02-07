Мужчина ранил четверых студентов и полицейского в общежитии вуза Уфы

«В Уфе мои коллеги задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов», — проинформировала Волк.



По её словам, в настоящее время ведётся выяснение всех обстоятельств инцидента.

По данным Telegram-канала Baza, среди раненых в результате нападения на общежитие медуниверситета Уфы есть один ребёнок.

Ранее мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане в Оренбуржской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

