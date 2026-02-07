Мужчина ранил четверых студентов и полицейского в общежитии вуза Уфы
7 февраля 202615:32
В Уфе задержали мужчину, напавшего на студентов и сотрудника полиции в общежитии вуза. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Уфе мои коллеги задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов», — проинформировала Волк.
По её словам, в настоящее время ведётся выяснение всех обстоятельств инцидента.
По данным Telegram-канала Baza, среди раненых в результате нападения на общежитие медуниверситета Уфы есть один ребёнок.
Ранее мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане в Оренбуржской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мужчина ранил четверых студентов и полицейского в общежитии вуза Уфы
- Анна Пересильд заявила о желании поступить в театральный вуз
- УЕФА присудил поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть с Белоруссией
- СМИ: Экс-футболист сборной России Тарасов задолжал ФНС почти 300 тысяч рублей
- СМИ: Подросток пострадал при взрыве неизвестной коробки в Подмосковье
- Стало известно, сколько заработает Александр Маршал к 23 февраля
- Гуменник может сменить программу из-за проблем с авторскими правами
- Криптобиржа «Bithumb» по ошибке отправила пользователям 620 тысяч биткоинов
- В отрасли перечислили главные вызовы для музыкальной индустрии
- В РФ назвали отрасли экономики с зарплатой более 100 тысяч рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru