Пятый за неделю: Подросток с ножом напал на общежитие медуниверситета в Уфе

Известно, что среди пострадавших есть иностранцы. Кроме того, в результате нападения были ранены двое полицейских, сообщили в СК России. По данным МВД, сейчас их жизни ничего не угрожает. Нападавший оказал им сопротивление при задержании. Также среди пострадавших есть один несовершеннолетний. Отмечается, что его состояние врачи оценивают, как средней тяжести.

При этом, одна из студенток рассказала, что нападавших на общежитие в Уфе, могло быть двое. По ее словам, одного задержали быстрее, другой некоторое время удерживал заложника в спортзале корпуса. Эта информация проверяется, пишет «112». Инцидент уже прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк, которая подтвердила информацию о числе пострадавших, но сказала, что за нападение был задержан один человек.