Пятый за неделю: Подросток с ножом напал на общежитие медуниверситета в Уфе
В результате ЧП пострадали минимум шесть человек, в том числе двое полицейских, один несовершеннолетний и несколько иностранных студентов.
Днем 7 февраля подросток с ножом напал на общежитие медицинского университета в Уфе, в котором проживают иностранные студенты. В результате инцидента пострадали минимум шесть человек, двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленник задержан. Это уже пятое вооруженное нападение на образовательное учреждение в России, в частности в Уфе, за текущую неделю.
НАПАДЕНИЕ НА ОБЩЕЖИТИЕ
Инцидент произошел в корпусе на улице Репина. Изначально сообщалось о четырех раненых, но позже стало известно минимум о шести пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале написал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, на место оперативно выехали пять бригад скорой помощи. Одна из них продолжает дежурить на месте, добавил министр.
По утверждению очевидцев происшествия, одного из студентов взяли в заложники на территории спортзала, передает Telegram-канал «112». Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все раненые госпитализированы в различные больницы, им оказывают всю необходимую медпомощь.
Известно, что среди пострадавших есть иностранцы. Кроме того, в результате нападения были ранены двое полицейских, сообщили в СК России. По данным МВД, сейчас их жизни ничего не угрожает. Нападавший оказал им сопротивление при задержании. Также среди пострадавших есть один несовершеннолетний. Отмечается, что его состояние врачи оценивают, как средней тяжести.
При этом, одна из студенток рассказала, что нападавших на общежитие в Уфе, могло быть двое. По ее словам, одного задержали быстрее, другой некоторое время удерживал заложника в спортзале корпуса. Эта информация проверяется, пишет «112». Инцидент уже прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк, которая подтвердила информацию о числе пострадавших, но сказала, что за нападение был задержан один человек.
Позже стало известно, что на общежитие уфимского медуниверситета напал 15‑летний подросток. В момент нападения он выкрикивал националистические лозунги. По данным Telegram-канала «Baza», нападавший также взрывал петарды в помещении и собирался поджечь его. Издание передавало, что охранник общежития пытался остановить злоумышленника, но был ранен.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В настоящее время злоумышленник госпитализирован, так как в момент задержания он был ранен. В региональном Минздраве уточнили, что он находится в тяжелом состоянии.
ДРУГИЕ НАПАДЕНИЯ
Между тем, нападение на студенческое общежитие в Уфе — не единственная атака на образовательное учреждение за текущую неделю в России, и в частности в самом городе. Так, 3 февраля девятиклассник устроил стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Сообщалось, что подросток сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Тогда пуля задела преподавателя истории, с которым у нападавшего были разногласия. Самого злоумышленника задержали.
В тот же день в Красноярском крае в Кодинске девочка в школе напала с ножом на сверстницу. По данным регионального ГСУ СК России, причиной нападения 14-летней школьницы на сверстницу стал конфликт с учителем.
«Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», - сообщили в пресс-службе СК.
В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено два уголовных дела, нападавшая задержана.
На следующий день, 4 февраля, в Красноярске восьмиклассница подожгла кабинет и напала на детей с молотком. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе сама поджигательница. По данным регионального Минздрава, троих детей госпитализировали с ожогами.
5 февраля в Оренбургской области 25-летний мужчина с ножом вырвал запасную дверь здания детского сада и проник внутрь, пытавшись напасть на детей. К счастью, злоумышленника смогла остановить воспитательница, которая задержала его до приезда правоохранителей. При этом сама женщина получила повреждения рук.
«Кроме (Лии – прим. НСН) Галеевой на защиту детей встала музыкальный работник Людмила Платонова. До приезда экстренных служб женщина удерживала дверь помещения, в котором им вместе удалось запереть нападавшего», - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Солнцев.
Он объявил, что воспитатель и музыкальный работник, защитившие детей в саду в Бугуруслане, получат выплаты в размере 500 тысяч рублей.
Между тем, вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик в пресс-центре НСН отмечал, что школьная охрана нацелена больше на предотвращение внешних угроз, а не внутренних, они не могут предугадывать, что у школьников в голове, и осматривать у каждого сумку.
«Что касается рамок металлодетекторов, сегодня этот вопрос до сих пор до конца не урегулирован. Если есть рамка, она будет срабатывать на каждом ребенке, потому что большинство из них нормально не настроены. Просить каждого ребенка открыть сумку невозможно. Нужно понимать, что охрана в основном направлена на внешнюю угрозу, а не внутреннюю. В охранных предприятиях нет экстрасенсов. Охранник не может понять, что у ребенка что-то произошло, что у него есть намерения, за исключением каких-то явных случаев, имеющих визуальные признаки», - подчеркнул он.
Ранее в МВД Азербайджана сообщили, что 6 февраля в Баку десятиклассник в частном лицее «İdrak» в Бинагадинском районе напал на педагога с охотничьим ружьем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
