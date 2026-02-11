СМИ: В Казахстане призвали проверить комика Сабурова по статье о наемничестве
Казахстанский активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру республики с просьбой проверить комика Нурлана Сабурова по статье о наемничестве. Об этом пишет портал Finratings.
Речь идёт о распространившемся в соцсетях и Telegram-каналах ролике, в котором Сабуров, предположительно, передает мотоциклы в дар российским военным.
Как пишет RT, замгенпрокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил журналистам, что данная информация «требует исследования и изучения». Других официальных комментариев по данной теме не поступало.
Ранее Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию в интересах национальной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
