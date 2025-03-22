19 обвиняемых и мемориал: Со дня теракта в «Крокусе» прошел год

В результате поджога зала начался крупный пожар. Сотни людей оказались заблокированы в горящем здании. Некоторые посетители «Крокуса», пытаясь укрыться от террористов, прятались в туалетах, вентиляционных шахтах и подсобных помещениях. Вскоре после начала пожара кровля концертного зала обрушилась. Жертвами теракта стали 145 человек, в том числе шестеро детей, 551 гражданин получил травмы. Большинство людей умерли от огнестрельных ранений и отравления угарным газом. Потерпевшими по делу были признаны свыше 1,7 тысячи граждан. Всего в «Крокусе» в момент трагедии могли находиться около шести тысяч 200 человек, так как все билеты на концерт «Пикника» были проданы.

РАССЛЕДОВАНИЕ ТЕРАКТА: 19 ОБВИНЯЕМЫХ И СЛЕД НЕДРУЖЕСТВЕННОЙ СТРАНЫ

22 марта 2025 года в главном следственном управлении СК России сообщили о проведении комплексной работы во взаимодействии с подразделениями ФСБ и МВД РФ в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». В пресс-службе ведомства объявили, что в настоящий момент следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера уже были завершены. Отмечается, что еще несколько фигурантов объявлены в розыск.