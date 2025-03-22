19 обвиняемых и мемориал: Со дня теракта в «Крокусе» прошел год
В настоящий момент в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» — 27 фигурантов.
Ровно год назад в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Вечером 22 марта 2024 года примерно в 20:00 часов четверо террористов ворвались в здание и открыли огонь по сотрудникам «Крокуса» и посетителям концерта рок-группы «Пикник». Позже преступники проникли в зрительный зал, где продолжили стрельбу, а потом подожгли его. Стрелки покинули место теракта и на белом автомобиле «Рено» уехали в сторону российско-украинской границы. Их задержали в Брянской области рано утром 23 марта.
В результате поджога зала начался крупный пожар. Сотни людей оказались заблокированы в горящем здании. Некоторые посетители «Крокуса», пытаясь укрыться от террористов, прятались в туалетах, вентиляционных шахтах и подсобных помещениях. Вскоре после начала пожара кровля концертного зала обрушилась. Жертвами теракта стали 145 человек, в том числе шестеро детей, 551 гражданин получил травмы. Большинство людей умерли от огнестрельных ранений и отравления угарным газом. Потерпевшими по делу были признаны свыше 1,7 тысячи граждан. Всего в «Крокусе» в момент трагедии могли находиться около шести тысяч 200 человек, так как все билеты на концерт «Пикника» были проданы.
РАССЛЕДОВАНИЕ ТЕРАКТА: 19 ОБВИНЯЕМЫХ И СЛЕД НЕДРУЖЕСТВЕННОЙ СТРАНЫ
22 марта 2025 года в главном следственном управлении СК России сообщили о проведении комплексной работы во взаимодействии с подразделениями ФСБ и МВД РФ в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». В пресс-службе ведомства объявили, что в настоящий момент следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера уже были завершены. Отмечается, что еще несколько фигурантов объявлены в розыск.
По информации следствия, теракт в Подмосковье был спланирован и организован спецслужбами недружественного государства с привлечением членов международной террористической организации в целях дестабилизации обстановки в России. В СК РФ рассказали, что организацией теракта занимались шестеро находящихся за рубежом граждан Средней Азии, которые были заочно арестованы и объявлены в розыск.
«Указанные лица завербовали четверых исполнителей нападения и организовали их обучение за границей», - добавили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что к уголовной ответственности также были привлечены лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием и финансировали террористическую деятельность. В ведомстве подчеркнули, что после завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом.
3 марта 2025 года председатель СК России Александр Бастрыкин объявил, что менее чем за год следственные действия по уголовному делу о теракте в «Крокусе» были завершены. Известно, что материалы дела заняли 700 томов. В рамках предварительного следствия было проведено свыше 1,5 тысяч экспертиз, передают «Известия».
14 января Бастрыкин заявил, что по уголовному делу в качестве обвиняемых привлекли 27 фигурантов. Отмечается, что к концу марта дело будет передано во 2-й Западный окружной военный суд. Мера пресечения для террористов будет избрана в процессе судебного разбирательства.
МЕМОРИАЛ: ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ
Днем 22 марта 2025 года, спустя ровно год после трагедии в «Крокус Сити Холле» вблизи концертного зала имени Муслима Магамаева, в котором произошел теракт, установили мемориал в память о жертвах. Новый памятник, идею создания которого придумал президент «Agalarov Development», певец Эмин Агаларов, представляет из себя две стелы со скошенными верхними гранями, на которых изображены летящие журавли. На монументе написано: «В память жертвам террористического акта 22 марта 2024 года».
Именно белые журавли стали символом трагедии в «Крокусе». В прошлом году 24 марта прошла траурная церемония, во время которой на здании концертного зала появилась проекция «Летят журавли». Акция получила свое название в честь песни «Журавли» народного артиста СССР Муслима Магомаева, имя которого носит объект.
В субботу, 22 марта 2025 года, СМИ писали, что люди стали собираться на церемонию открытия мемориала с самого утра, еще задолго до начала мероприятия. Неравнодушные москвичи и гости столицы несли к месту трагедии цветы и мягкие игрушки.
На церемонии открытия в том числе присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент «Crocus Group» Араз Агаларов и его сын Эмин, а также певец Григорий Лепс.
«Год назад 22 марта здесь произошла ужасная трагедия. Миллионы людей во всем мире стали свидетелями жестокости и бесчеловечности, ужасного преступления. Здесь, в этом зале, пришли семьи со своими детьми, близкими, женами, родными и столкнулись с чудовищной жестокостью и варварством. Я хотел сегодня еще раз высказать слова соболезнования, и светлая память всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии», - заявил Воробьев на открытии. Его слова приводит РИА Новости.
Церемония открытия мемориала началась с минуты молчания, а после была проведена панихида по жертвам теракта. На расположенных рядом с «Крокус Сити Холлом» торговом центре «Вегас» и здании «Крокус Экспо» вывели проекции с изображениями летящих журавлей. На входе на территорию концертного зала были установлены металлодетекторы. На объекте с самого утра работали сотрудники полиции и Росгвардии.
Изначально не было понятно, что именно появится на месте разрушенного здания «Крокус Сити Холла». Летом прошлого года в пресс-службе «Crocus Group» сообщили о необходимости восстановления территории вокруг сгоревшего зала для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников соседних объектов. По словам представителей организации, площадь комплекса составляет 400 тысяч «квадратов», из которых на периметр и сгоревшую кровлю приходятся 10 тысяч.
При этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что концертный зал восстанавливать не будут. Предполагалось, что там могут возвести сквер с памятником, либо зимний сад.
«С собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта», - заявлял Воробьев.
Сам Эмин Агаларов через несколько дней после трагедии говорил, что решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» будет приниматься с опорой на мнение правительства и страны, передают «Известия».
«Мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общее мнение людей, с нашей стороны — что там должно быть, восстановлен зал с мемориалом, или мемориал, или зал должен быть в другом месте», - заявил сын президента «Crocus Group» в эфире телеканала «Россия 24» в конце марта прошлого года.
ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ
После трагедии в «Крокус Сити Холле» многие говорили о том, что большое количество жертв было связано с использованием неправильных материалов при строительстве концертного зала. Эксперты замечали, что кресла и декор были созданы из легковоспламеняющихся материалов. Некоторые очевидцы сообщали, что не все сотрудники «Крокуса» помогали в эвакуации. В деле о теракте в том числе фигурируют несколько работников зала и пожарных ведомств.
При этом не стоит забывать о подвигах простых граждан, которые оказались в эпицентре событий и помогали спасать людей, а также о сотрудниках «Крокуса», указывавших путь для эвакуации, многие их которых оказались совсем молодыми людьми. Очевидцы событий рассказали НСН, как спаслись из «Кроку Сити Холла» во время теракта.
По словам оператора группы «Пикник» Ивана Поморина, пожарная сигнализация во время теракта в «Крокусе» не сработала вовремя.
«Нам повезло, 14 из нас вышло на улицу рано, но я остался у двери, которая выводила в гардероб служебного входа. Там началась давка, паника, я сообразил, что одну створку металлической двери можно было открыть. Рад, что получилось остаться, попытаться расширить выход. Может быть мы спасли не только операторов, но и некоторых людей, которые шли в эту давку. Многие потерпевшие говорили, что операторы были со связью и не выводили зрителей. Но мы в тот момент не понимали, что происходило. Начали "ручеек" из зрительного зала, куда можно было пройти. По дороге пытались найти пожарные кнопки, потому что сигнализация не сработала. Но ни одной пожарной кнопки мы на нашем пути не нашли, ни на одной стене ничего не было», - добавил он в пресс-центре НСН, отметив, что пожарная сигнализация не сработала даже во время возгорания занавеса.
При этом вице-президент Мультимедиа Холдинга Сергей Горбачев, который тоже стал очевидцем печальных событий в «Крокусе», сообщил в пресс-центре НСН, что пожарная сигнализация зазвучала вовремя.
«Нам повезло — мне, моей жене и тем людям, которые оказались в момент стрельбы в гардеробе на -1 этаже. Мы разминулись ровно на полторы минуты — зашли на 57-й минуте, а стрельба началась на 58-й. Я был на концерте, мы должны были отдыхать. Когда начались выстрелы, первая эмоция была — "Пикник", это всегда театральное шоу. Ровно в момент, когда мне вручили номерок, начались выстрелы. В 20:03, когда мы выходили по пожарным выходам из гардероба, уже работала сигнализация. Одна из двух створок эвакуационного выхода действительно была закрыта, образовалась воронка. Мальчики и девочки выбивали дверь молотками, открывали и выводили нас. Почему-то именно в нашем крыле было много молодых людей — школьников и студентов, которые подрабатывали», - поделился он.
Ранее Сергей Горбачев в пресс-центре НСН заметил, что охрана «Крокус Сити Холла» грамотно проводила осмотр посетителей здания, однако оказалась не готова к теракту.
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