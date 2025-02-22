Танцор и парикмахер: По делу о взрыве в «Алых парусах» задержали двоих подозреваемых

ЗАДЕРЖАНИЕ

Накануне RT сообщил, что в Москве в рамках расследования дела о взрыве в ЖК «Алые паруса» на северо-западе столицы и убийстве главы Федерации бокса ДНР, основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна задержали двоих граждан Армении. По данным источника, брат одного из фигурантов, 44-летний Арман П. и 61-летний Грачья П. были задержаны около двух недель назад.

До этого правоохранительные органы уже установили личность предполагаемого исполнителя преступления. Им мог оказаться 58-летний Паруйр М. Спустя несколько дней и были задержаны двое его знакомых, с которыми он якобы виделся на общем празднике незадолго до ЧП. Об этом сообщает RT со ссылкой на брата одного из задержанных.

Согласно информации источников RT в силовых структурах, на месте взрыва действительно были найдены останки 58-летнего уроженца армянского города Вагаршапат Паруйра М., его мобильный телефон и ключи от квартиры. Однако являлся ли он исполнителем преступления или случайно оказался на месте взрыва, пока неясно.