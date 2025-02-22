Танцор и парикмахер: По делу о взрыве в «Алых парусах» задержали двоих подозреваемых
3 февраля в Москве в результате взрыва в ЖК «Алые паруса» погибли несколько человек, в том числе создатель батальона «АрБат» Армен Саркисян.
По подозрению в причастности к совершению преступления в «Алых парусах» в Москве, в которых в начале февраля 2025 года произошел взрыв, были задержаны два человека. СМИ сообщали, что один из них работал парикмахером в Подмосковье и занимался танцами, а другой — преподавал их. При этом родственник одного из задержанных уверен, что они не могли совершить преступление.
ЗАДЕРЖАНИЕ
Накануне RT сообщил, что в Москве в рамках расследования дела о взрыве в ЖК «Алые паруса» на северо-западе столицы и убийстве главы Федерации бокса ДНР, основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна задержали двоих граждан Армении. По данным источника, брат одного из фигурантов, 44-летний Арман П. и 61-летний Грачья П. были задержаны около двух недель назад.
До этого правоохранительные органы уже установили личность предполагаемого исполнителя преступления. Им мог оказаться 58-летний Паруйр М. Спустя несколько дней и были задержаны двое его знакомых, с которыми он якобы виделся на общем празднике незадолго до ЧП. Об этом сообщает RT со ссылкой на брата одного из задержанных.
Согласно информации источников RT в силовых структурах, на месте взрыва действительно были найдены останки 58-летнего уроженца армянского города Вагаршапат Паруйра М., его мобильный телефон и ключи от квартиры. Однако являлся ли он исполнителем преступления или случайно оказался на месте взрыва, пока неясно.
Издание сообщило, что гражданин с аналогичными личными данными значится в одной из слитых баз данных. В начале 2000-х этот мужчина был зарегистрирован в Самаре. В декабре 2001 года он проходил обвиняемым по ст. 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением». Также сообщалось, что его якобы разыскивали за неуплату алиментов. Но подобная информация не нашла подтверждения.
Через несколько дней после взрыва в «Алых парусах» правоохранителям также удалось задержать Армана П. и Грачью П. по подозрению в причастности к убийству. Сообщалось, что оба фигуранта родились и выросли в Вагаршапате, но долгие годы работали в России. Известно, что двое подозреваемых занимались спортивно-бальными танцами в Армении и РФ. Один из них был танцором международного класса, а другой — парикмахером из подмосковных Химок.
«Упомянутые лица не разыскиваются правоохранительными органами Республики Армения», — сообщили в МВД Армении.
При этом в ведомстве не стали комментировать информацию о том, были ли они задержаны на территории РФ. Консул посольства Армении Мария Бабаян сообщила RT, что в посольство республики в Москве тоже не поступала информация от российских правоохранителей о задержании граждан их страны в связи со взрывом в «Алых парусах».
«Если задерживают граждан Армении, то в течение определенного времени нам российская сторона об этом сообщает письменно. В данном случае мы такие извещения не получали», - сказала она.
При этом в базе московских судов тоже нет информации об аресте людей с такими именами. В Следственном комитете России заявили, что пока не будут комментировать ход расследования дела об убийстве в «Алых парусах», передает RT.
ТАНЦОР И ПАРИКМАХЕР
Родственник одного из задержанных заявил RT, что они не могли совершить преступление.
«Грачья преподает спортивно-бальные танцы, а Арман еще в Армении у него учился. Потом он тоже стал профессиональным танцором. Мы уверены, что они ни в чем не виноваты. Они оба танцоры, они и муравья не обидят», — сказал собеседник издания.
Он подчеркнул, что Грачья и Паруйр М. были знакомы и за несколько месяцев до взрыва вместе с Арманом были на дне рождении общего друга. Именно поэтому, считает родственник, силовики могли заподозрить его брата в причастности к преступлению.
«Это все из-за того дня рождения. Хотя Арман даже не знал М.: они познакомились в тот вечер», — добавил собеседник.
Известно, что последние несколько лет Арман работал парикмахером в подмосковных Химках. Там на улице Маяковского у него был собственный салон, который закрыт в настоящий момент. По данным источника, заработанные деньги Арман отправлял жене и дочери в Армению.
При этом другой собеседник RT рассказал, что несколько лет назад обращался к Арману П. как к преподавателю танцев.
«Про него я узнал от знакомых тренеров. Привез к нему на смотр сына, чтобы Арман посмотрел на качество исполнения танцев, дал консультацию», - объяснил он.
Между тем, по данным источника, с начала 2000-х Грачья П. также работал в Подмосковье хореографом и преподавателем. В 2006 году он открыл свой танцевальный клуб в Одинцове и преподавал танцы в Балашихе. В Сети до сих пор есть объявления от имени Грачьи П. о наборе учеников, в которых он представляется как танцор международного класса и судья первой категории.
«Он был одним из первых преподавателей спортивно-бальных танцев в Одинцове. Еще в начале 2000-х уже начинал учить и ездить на конкурсы со своими учениками. Потом он на какое-то время уезжал в Армению», - рассказала собеседница RT.
ВЗРЫВ И ПОКУШЕНИЕ
Утром 3 февраля в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы в холле одного из подъездов произошел взрыв. В результате ЧП на Авиационной улице были ранены пять человек, в том числе создатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Сообщалось, что у мужчины взрывом оторвало ногу. Позже Саркисян умер в медучреждении, не приходя в сознание.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Убийство общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия».
При этом, по данным RT, на месте происшествия в «Алых парусах» взрыва было найдено тело предполагаемого исполнителя преступления. Во время первичного осмотра специалисты определили, что мужчине было примерно 45 лет. Среди особых примет погибшего была бледная татуировка в виде меча на левой голени.
Согласно версии следствия, убийство Саркисяна могло произойти по двум причинам. Так, правоохранители считают, что взрыв могли устроить его конкуренты по табачному бизнесу. При этом в качестве приоритетной версии рассматривается причастность к убийству ГУР Украины, так как в 2023 году батальон «АрБат» вошел в состав Минобороны РФ и принимает участие в СВО.
Российские спецслужбы получили информацию о том, что ГУР более трех месяцев разрабатывало операцию по устранению Саркисяна, а с начала 2025 года установило за ним слежку. К тому же личные данные убитого много лет находились на украинском сайте «Миротворец» (запрещенный в РФ ресурс был создан в 2014 году, в России он признан экстремитским и заблокирован по решению суда).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что телеведущая Алла Довлатова пожаловалась на охрану «Алых парусов» после взрыва.
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