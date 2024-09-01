«Город ангелов» и 334 погибших: Со дня теракта в Беслане прошло 20 лет
Террористы захватили заложников в школе №1 и удерживали их почти три дня.
1 сентября 2024 года исполнилось ровно 20 лет со дня захвата заложников в школе №1 Беслана. 3 сентября 2004 года после почти трех дней нахождения в плену у террористов погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Также во время штурма погибли 10 спецназовцев и два спасателя. Многие заложники получили тяжелые ранения. Всего потерпевшими при теракте в Беслане были признаны 1 тысяча 315 человек. Слово «Беслан» стало нарицательным и символизирует ужас, скорбь, трагедию и огромную потерю для жителей России.
КАК ЭТО БЫЛО
Террористический акт в Беслане начался утром 1 сентября 2004 года прямо на торжественной линейке в школе №1 Северной Осетии. Несколько вооруженных террористов ворвались на территорию учебного заведения и загнали людей в здание. Они разместили 1 тысячу 200 человек в спортивном зале школы. В заложники были взяты школьники, учителя, младенцы, пенсионеры, а также женщины и мужчины, которые пришли проводить своих детей в образовательное учреждение в День знаний. Лишь немногим участникам тех событий удалось сбежать от террористов во время захвата.
Боевики не давали заложникам есть, редко выпускали справить нужду и попить воды, запрещали вставать с мест и угрожали взорвать школу. По всему периметру спортивного зала террористы разместили бомбы.
Они требовали вывода войск из Чечни и прекращения войны в республике. С ними проводили переговоры некоторые политические деятели прямо в здании школы. В результате этого удалось выпустить несколько заложников, в частности грудных детей.
Боевики насильно удерживали людей почти три дня. 3 сентября 2004 года в здании школы прогремели взрывы, после чего начался пожар. В результате этого кровля зала частично обрушилась. Начался штурм.
По словам полковника ФСБ России Виталия Демидкина, который участвовал в операции спасения заложников в Беслане, план спецназа пришлось отменить из-за взрыва. Он рассказал, что бойцы группы «Альфа» и «Вымпел» собирались ворваться в спортивный зал школы, уничтожить террористов и обезвредить бомбы. Но около 13:00 часов из-за взрыва они получили приказ возвращаться обратно.
Позже они вновь приехали на территорию школы. Перестрелка с боевиками была закончена после уничтожения последнего огневого очага террористов.
«В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», - сказал Демидкин в интервью РИА Новости спустя 20 лет после трагедии.
Штурм школы №1 в Беслане осуществлял Центр специального назначения Федеральной службы безопасности. В ходе операции силовикам удалось ликвидировать 27 террористов. Еще четверо, в том числе две женщины-смертницы, погибли до начала штурма. Один террорист, который был взят живым, Нурпаша Кулаев приговорен к пожизненному лишению свободы.
Бывшие заложники вспомнили ужасные сентябрьские дни 2004 года спустя 20 лет. Например, мать погибшего в теракте первоклассника Аслана Шавлохова Ирина Богова рассказала, что один из террористов убил ее ребенка, когда тот пытался убежать.
«Он даже не знал, наверное, куда бежать. Он там никогда не был. И там таких детей было много. Террористы были там, и кто выбегал, их убивали», сказала женщина в интервью «Известиям».
Бывшая учительница школы №1 Беслана Эльвира Туваева также рассказала, что в момент теракта находилась в спортзале со своими двумя детьми, которые погибли. После трагедии женщина уволилась из школы, а позже родила двоих сыновей.
«У нас в семье четверо детей. И, когда мне приходится говорить, что у меня двое детей, у меня сердце разрывается. У меня четверо детей», - добавила она изданию.
СПУСТЯ 20 ЛЕТ…
3 сентября 2024 года, спустя 20 лет после трагедии, в Москве состоятся траурные мероприятия в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Панихида начнется в 12:15 часов, а в 13:00 часов у монумента в память о жертвах бесланской трагедии в небо выпустят 334 белых воздушных шара.
Траурные мероприятия пройдут и в других городах России. Также на годовщину трагедии запланированы выставки, посвященные памяти погибших. Например, в центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке пройдет выставка «Беслан. Минута тишины».
Накануне 20-й годовщины со дня трагедии в Беслане, 20 августа, президент России Владимир Путин прибыл туда и посетил мемориальный комплекс «Город ангелов». Глава государства возложил цветы к «Древу скорби», где похоронены 266 из 334 погибших в теракте. Путин также посетил саму школу, разрушенную в результате взрыва.
«Эта трагедия останется незаживающей раной в исторической памяти всей России. А для тех, кто пострадал, для семей, для тех, кто потерял самое дорогое, что есть у человека — детей, это будет раной, кровоточащей всю жизнь», - заявил российский лидер в ходе визита.
На мемориальном кладбище «Город ангелов», отрытом в 2005 году, центром комплекса является монумент «Древо скорби». Он выполнен скульпторами Аланом Корнаевым и Заурбеком Дзанаговым. Монумент представляет из себя ствол дерева, сформированный четырьмя женскими фигурами. А его крона образована распростертыми женскими руками, держащими ангелов, которые символизируют погибших детей.
В мемориальном комплексе также есть памятник погибшим бойцам «Альфы» и «Вымпела» в виде раскинутого военного плаща, на котором установлены шлем и бронежилет, накрывающий собой детскую игрушку и книжку. Памятники после трагедии в Беслане также возвели в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Ульяновске, Орске, Липецкой области, во Флоренции, Кастельново-ди-Сотто и Сан-Марино.
В Москве 3 сентября каждый год проходят различные акции памяти жертв терактов и погибших в ходе освобождения заложников представителей силовых структур. К этой дате приурочен День солидарности в борьбе с терроризмом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее «Известия» писали, что спустя 19 лет удалось установить личность неопознанного террориста, орудовавшего в бесланской школе в 2004 году. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, оставленным на месте трагедии, с помощью экспертизы ДНК.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: в Белгороде при обстреле ВСУ пострадали восемь человек
- Президент Финляндии заявил об отказе размещать в стране ядерное оружие
- Times: врачи обнаружили у солдат ВСУ устойчивые к антибиотикам бактерии
- Россия на треть увеличила импорт чая и кофе из Индии
- На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль
- В Белгороде после атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов
- Маск назвал инвестиции в экономику Бразилии настоящим безумием
- В США двухмоторный самолет упал на жилой квартал
- СМИ: группа «Сплин» потерпела убытки в 24 млн рублей
- Песков усомнился в обещании Трампа закончить конфликт на Украине за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru