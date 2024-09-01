«Город ангелов» и 334 погибших: Со дня теракта в Беслане прошло 20 лет

КАК ЭТО БЫЛО

Террористический акт в Беслане начался утром 1 сентября 2004 года прямо на торжественной линейке в школе №1 Северной Осетии. Несколько вооруженных террористов ворвались на территорию учебного заведения и загнали людей в здание. Они разместили 1 тысячу 200 человек в спортивном зале школы. В заложники были взяты школьники, учителя, младенцы, пенсионеры, а также женщины и мужчины, которые пришли проводить своих детей в образовательное учреждение в День знаний. Лишь немногим участникам тех событий удалось сбежать от террористов во время захвата.

Боевики не давали заложникам есть, редко выпускали справить нужду и попить воды, запрещали вставать с мест и угрожали взорвать школу. По всему периметру спортивного зала террористы разместили бомбы.

Они требовали вывода войск из Чечни и прекращения войны в республике. С ними проводили переговоры некоторые политические деятели прямо в здании школы. В результате этого удалось выпустить несколько заложников, в частности грудных детей.