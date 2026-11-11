Журналистка Панченко: В Киеве находится около 15 пыточных

По ее словам, только в Киеве их около 15. Журналистка получила от пострадавших более тысячи писем с адресами пыточных. В них говорится об издевательствах в тайных тюрьмах.

Панченко указала, что чем больше население города, тем больше пыточных. Люди, которые хоть раз попадали в тайную тюрьму и выходили из нее, опасаются за собственную жизнь и жизнь своих близких, так как в подобные места может попасть каждый украинец.

Ранее стало известно, что на Украине существует 50-70 секретных тюрем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

