Журналистка Панченко: В Киеве находится около 15 пыточных
Тайные пыточные тюрьмы есть в каждом регионе Украины, сообщила РИА Новости украинская журналистка Диана Панченко.
По ее словам, только в Киеве их около 15. Журналистка получила от пострадавших более тысячи писем с адресами пыточных. В них говорится об издевательствах в тайных тюрьмах.
Панченко указала, что чем больше население города, тем больше пыточных. Люди, которые хоть раз попадали в тайную тюрьму и выходили из нее, опасаются за собственную жизнь и жизнь своих близких, так как в подобные места может попасть каждый украинец.
Ранее стало известно, что на Украине существует 50-70 секретных тюрем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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