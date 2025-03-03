Бастрыкин подтвердил завершение расследования дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, сообщает ТАСС.

У «Крокус Сити Холла» начали возводить мемориал жертвам теракта

В настоящее время обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами.

Приблизительный ущерб компании Crocus Group составил $150-200 млн. Это зависит от системы подсчета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТерактыКрокус Сити Холл

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