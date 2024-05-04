«Система устарела»: В России предложили ввести новые штрафы за пожары

В России все чаще предлагают усилить меры контроля за пожарной безопасностью в зданиях, несмотря на то, что по статистике количество пожаров в 2023 году по сравнению с 2022-ым сократилось.

Так, в МЧС предложили ввести штрафы за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения. По соответствующему законопроекту, их сумма может составить от 600 до 800 тысяч рублей.

К тому же в ведомстве предложили увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на ж/д, морском и воздушном транспорте и в лесах. Отмечается, что следует повысить взыскания за невыполнение требований по предупреждению и ликвидации ЧС.