«Система устарела»: В России предложили ввести новые штрафы за пожары
После теракта в Крокусе в России стремительно пытаются усилить меры пожарной безопасности.
В России все чаще предлагают усилить меры контроля за пожарной безопасностью в зданиях, несмотря на то, что по статистике количество пожаров в 2023 году по сравнению с 2022-ым сократилось.
Так, в МЧС предложили ввести штрафы за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения. По соответствующему законопроекту, их сумма может составить от 600 до 800 тысяч рублей.
К тому же в ведомстве предложили увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на ж/д, морском и воздушном транспорте и в лесах. Отмечается, что следует повысить взыскания за невыполнение требований по предупреждению и ликвидации ЧС.
При этом, по сообщениям СМИ, штрафы могут вырасти и для владельцев опасных объектов. Так, например, в 2023 году после взрыва на АЗС в Дагестане, когда погибли 37 человек, в МЧС предложили увеличить штрафы за несоблюдение требований об обязательном страховании для владельцев подобных объектов. В частности, для должностных лиц штраф увеличат с 15-20 тысяч рублей до 20-40 тысяч, а для юридических - с 300-500 тысяч до 1 млн рублей.
Статистика
Согласно статистике МЧС, опубликованной в конце прошлого года, в 2023-ем в России произошло более чем 350 тыс. пожаров, при которых погибли более 7 тысяч человек, при этом не менее 26 тыс. были спасены. Отмечается, что по сравнению с 2022 годом, количество таких происшествий сократилось на 1,5%, а гибель в огне - на 2%.
В ведомстве также подчеркнули, что число погибших в результате чрезвычайных ситуаций сократилось в прошлом году в 2,5 раза.
По сообщениям директора департамента информационной политики МЧС РФ Романа Охотенко за первые полтора месяца 2024 года в России от пожаров погибло примерно 1,5 тысячи человек.
Теракт в Крокусе
Усиливать меры по пожарной безопасно и надзор за их соблюдением стали после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года. Террористы не только расстреливали людей, но и поджигали кресла, а также выходы в концертном зале. Случился пожар, в результате, которого кровля над залом обрушилась. Тогда погибло 145 человек, более 500 получили ранения. Отмечалось, что многие пострадали именно из-за пожара и отравления угарным газом.
При этом сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявил, что, если бы при поджоге «Крокус Сити Холла» не использовались горючие вещества, зрители могли бы спастись. По его словам, пожарные системы просто не могут справляться с поджогом с горючими смесями.
Несмотря на заявления владельца «Крокус Сити Холла» о том, что система противопожарной безопасности сработала исправно, некоторые очевидцы рассказывали, что это не так.
«Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», - сообщило РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что в концертном зале могла не сработать осциллирующая система пожаротушения, которая должна включаться автоматически после сигнала инфракрасного излучения с датчика.
О том, что пожарная сигнализация не сработала в здании вовремя рассказал и оператор группы «Пикник» Иван Поморин в пресс-центре НСН.
«Многие потерпевшие говорили, что операторы были со связью и не выводили зрителей. Но мы в тот момент не понимали, что происходило. Начали «ручеек» из зрительного зала, куда можно было пройти. По дороге пытались найти пожарные кнопки, потому что сигнализация не сработала. Но ни одной пожарной кнопки мы на нашем пути не нашли, ни на одной стене ничего не было», - сказал он.
При этом вице-президент Мультимедиа Холдинга Сергей Горбачев, который тоже стал очевидцем событий, заявил, что пожарная сигнализация зазвучала вовремя.
Не те вещества
Теракт в Крокусе показал, что сильные возгорания были вызваны в том числе использованием неправильных материалов при строительстве.
По словам ведущего эксперта Фонда пожарной безопасности Константина Кузнецова, в России каждое второе здание построено по старым нормам пожарной безопасности, но на обновление помещений уйдет многолетний бюджет страны.
«Чтобы привести старые здания в соответствии с новыми требованиями понадобится бюджет, сопоставимый с многолетним бюджетом России. Нужно будет перестраивать все здания. Конечно, на это никто не пойдет. Поэтому вновь строящиеся здания уже отделываются по новым требованиям. А старые здания продолжают существовать (согласно статьи 4 ФЗ 123) в том состоянии, в котором были запроектированы. Есть плановые и внеплановые проверки в области пожарной безопасности. В рамках проверок собственникам настоятельно рекомендуется привести здания к новым требованиям. Но на это нужно очень много времени и средств. Этот процесс небыстрый», - рассказал он НСН.
По его словам, увеличению жертв в Крокусе именно из-за пожара поспособствовало то, что для декора зала были использованы хорошо горящие вещества.
«Могу допустить, что элементы декора в большом количестве были изготовлены из горючих материалов без учета их объема для здания. Еще отмечу, что отделка негорючими материалами предусматривается только на путях эвакуации. Для отделки остальных помещений применяются материалы с небольшими показателями горючести. Пожарно-техническая экспертиза назначается после любого пожара, ее проводят специалисты МЧС с большим опытом. По остаткам материалов все можно установить», - заявил Кузнецов.
Ранее, 4 мая в Хабаровске загорелась кровля торгового центра.
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