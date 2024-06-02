Атака на единство РФ и след Украины: По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек

НОВЫЕ АРЕСТЫ

Басманный районный суда Москвы арестовал 18 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», еще двое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде.

По факту теракта, который произошел в Подмосковье вечером 22 марта 2024 года, было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Фигурантов дела также обвиняют и в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан» (принадлежащей афганскому крылу запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство»).

Против двух последних обвиняемых Следственный комитет возбудил уголовное дело 1 июня. Они работали в «Крокусе». Им предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но свою вину сотрудники концертного зала полностью отрицают. При этом следователи тоже до конца уверены в их виновности.