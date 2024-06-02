Атака на единство РФ и след Украины: По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек
Число фигурантов дела о теракте в «Крокусе» увеличилось до 20.
В России продолжаются следственные действия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Число его фигурантов растет. Однако основные цели террористов и заказчиков этого преступления уже ясны. В России также понимают, чей след заметен в этой атаке «на российское единство».
НОВЫЕ АРЕСТЫ
Басманный районный суда Москвы арестовал 18 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», еще двое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде.
По факту теракта, который произошел в Подмосковье вечером 22 марта 2024 года, было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Фигурантов дела также обвиняют и в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан» (принадлежащей афганскому крылу запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство»).
Против двух последних обвиняемых Следственный комитет возбудил уголовное дело 1 июня. Они работали в «Крокусе». Им предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но свою вину сотрудники концертного зала полностью отрицают. При этом следователи тоже до конца уверены в их виновности.
Главная претензия, которую высказывали сотрудникам, заключается в том, что пожарные выходы из здания были закрыты, поэтому многие зрители не смогли покинуть «Крокус». Однако, по словам обвиняемых, пожарные выходы были открыты, но террористы перекрыли доступ к эвакуационным путям.
Еще в апреле задержали ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе». Тогда выяснилось, что действующая пожарная лицензия распространялась только на «Крокус сити молл». Появление многоуровневого концертного зала увеличило вместимость здания в несколько раз, но владельцы объекта не обновили лицензию.
В связи с этим ответственный за пожарную безопасность «Крокуса» должен был укомплектовать частную пожарную часть, чтобы она могла среагировать на пожар до прибытия МЧС, однако этого также не было сделано. В апреле инженеру и ответственному назначили запрет определенных действий.
Однако некоторые представители экстренных служб говорили, что система автоматически проинформировала дежурного диспетчера МЧС о возгорании и запустила оповещение в здании.
При этом оператор группы «Пикник» Иван Поморин в пресс-центре НСН рассказал, что пожарная сигнализация в «Крокусе» при теракте не сработала вовремя.
«Многие потерпевшие говорили, что операторы были со связью и не выводили зрителей. Но мы в тот момент не понимали, что происходило. Начали "ручеек" из зрительного зала, куда можно было пройти. По дороге пытались найти пожарные кнопки, потому что сигнализация не сработала. Но ни одной пожарной кнопки мы на нашем пути не нашли, ни на одной стене ничего не было», - объяснил он.
В свою очередь вице-президент Мультимедиа Холдинга Сергей Горбачев, который 22 марта тоже находился в концертном зале «Крокуса», заявил в пресс-центре НСН, что пожарная сигнализация зазвучала вовремя.
ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ
После случившегося президент Владимир Путин заявил, что целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба российскому единству. При этом он подчеркнул, что РФ не может быть объектом террористических атак исламских фундаменталистов.
«Наша страна демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического», - напомнил глава государства.
При этом, по мнению директора ФСБ Александра Бортникова, одной из целей теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба отношениям России со странами СНГ при использовании религиозных и национальных факторов.
Позже глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что граждане нескольких государств участвовали в организации теракта, а финансирование этого преступления проходило в том числе с использованием криптовалюты.
«Мы столкнулись с тщательно спланированным, подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», - подчеркнул он.
УКРАИНСКИЙ СЛЕД
В России между тем в случившемся почти сразу обнаружили украинский след. Директор ФСБ Бортников заявил, что военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в концертном зале, подчеркнув, что следствие по делу еще продолжается. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подтвердила, что найденные следы по делу о теракте ведут на Украину.
В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что нет поводов сомневаться в том, что Киев непосредственно причастен к теракту в «Крокус Сити Холле». В СК также нашли связь террористов с украинскими спецслужбами.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с НСН также заверил, что «украинский след» в трагедии в «Крокусе» просматривается на 90%.
«Если подтверждается след Украины, а это уже на 90% соответствует действительности, так как спецслужбы предварительно считают, что заказчиком является руководство Украины, тогда они явно стали руководителями террористической организации. В таком случае они являются главными террористами, которые угрожают безопасности наших граждан», - объяснил он.
В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал соучастниками теракта президента США Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца.
«Почтенные лидеры США и стран Европы, вам недостаточно заявлений террористов, рассказавших об обещанном в Киеве миллионе рублей и <…> окне на границе России и Украины?» - написал политик в своих соцсетях.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года около 20:00 часов вечера по московскому времени. Несколько террористов ворвались в здание и начали стрелять по посетителям. Позже они проникли в зал, где продолжили стрельбу, а потом подожгли его и покинули помещение. От крупного возгорания кровля здания обрушилась. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, 551 человек получил ранения. СК РФ признал пострадавшими более 1,7 тыс. человек.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что о том, что появится на месте концертного зала «Крокус Сити Холл», говорить пока рано.
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