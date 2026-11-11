В России появилась вакцина от всех простуд

Препарат вводится через нос и содержит антигены трех вариантов вируса гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и метапневмовируса. По словам экспертов, в перспективе поливакцина может заменить прививки от гриппа. Испытания проходят в Институте экспериментальной медицины.

Прототип препарата уже проверяют на лабораторных животных. По оценкам разработчиков, довести работу до конца и пройти полный путь доклинических и клинических исследований удастся примерно за пять лет. Если вакцина понадобится срочно, то испытания можно будет завершить быстрее.

Тем временем, в России от гриппа привились более 40 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

