В России появилась вакцина от всех простуд
Ученые в России проводят доклинические исследования новой вакцины, задача которой - формировать иммунитет сразу против шести респираторных вирусов, сообщают «Известия».
Препарат вводится через нос и содержит антигены трех вариантов вируса гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и метапневмовируса. По словам экспертов, в перспективе поливакцина может заменить прививки от гриппа. Испытания проходят в Институте экспериментальной медицины.
Прототип препарата уже проверяют на лабораторных животных. По оценкам разработчиков, довести работу до конца и пройти полный путь доклинических и клинических исследований удастся примерно за пять лет. Если вакцина понадобится срочно, то испытания можно будет завершить быстрее.
Тем временем, в России от гриппа привились более 40 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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