Минкульт не решает: В индустрии призвали создать единый регламент безопасности площадок

Министерство культуры России предложило изменить требования к защите учреждений культуры при террористической опасности, обязав концертные площадки разработать алгоритм действий «работников, при получении информации об угрозе», сообщает РБК со ссылкой на документ. Также предполагается разработка алгоритма действий по своевременной эвакуации. Однако Евсеенко отметил, что это не решит проблему.

«На фоне угроз, которым противостоит наша страна, нужно уделять максимальное внимание безопасности на любых объектах массового скопления людей. Но не все массовые мероприятия проходят на объектах культуры. Часто события проводят на спортивных аренах или в Экспоцентрах, Минкульт не может своим регламентом определить их судьбу. Инициатива должна быть всеобъемлющей», - сообщил он.