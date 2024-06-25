Минкульт не решает: В индустрии призвали создать единый регламент безопасности площадок
В период проведения спецоперации важно уделять пристальное внимание безопасности при проведении массовых мероприятий в России, заявил НСН руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко.
Новый регламент Министерства культуры не решит вопрос безопасности при проведении массовых событий, поскольку в качестве концертных площадок часто также выступают спортивные арены и Экспоцентры, заявил в интервью НСН руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко.
Министерство культуры России предложило изменить требования к защите учреждений культуры при террористической опасности, обязав концертные площадки разработать алгоритм действий «работников, при получении информации об угрозе», сообщает РБК со ссылкой на документ. Также предполагается разработка алгоритма действий по своевременной эвакуации. Однако Евсеенко отметил, что это не решит проблему.
«На фоне угроз, которым противостоит наша страна, нужно уделять максимальное внимание безопасности на любых объектах массового скопления людей. Но не все массовые мероприятия проходят на объектах культуры. Часто события проводят на спортивных аренах или в Экспоцентрах, Минкульт не может своим регламентом определить их судьбу. Инициатива должна быть всеобъемлющей», - сообщил он.
Как добавил собеседник НСН, на данный момент проведение массовых мероприятий на спортивных аренах уже имеет особый регламент.
«Когда ты проводишь большие события и фестивали на спортивных объектах, обязан предоставить государственным органам паспорт безопасности, в котором согласуются посты ЧОПа и полицейского наряда, этого требует арена. Спортивные объекты строго регламентированы. При проведении мероприятий в театрах и музеях такого нет, там все держится на местных администраторах. Видимо, поэтому Министерство культуры озаботилось вопросом. Как мы выяснили после теракта в «Крокус Сити Холле», охрана на таких объектах ничего не может сделать, потому что по закону в местах большого скопления людей охрана не имеет права стоять с оружием. Такое доступно только полицейским нарядам, но по действующим правилам они обязательно должны стоять только на спортивных объектах. Возможно, поэтому в «Крокусе» и не было полицейских», - подытожил он.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов рассказал «Радиоточке НСН», что после теракта в «Крокус Сити Холле» обсуждается вопрос наделения охранников культурных объектов новыми полномочиями.
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