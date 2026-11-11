Посольство РФ отвергло обвинения о планах дестабилизации Европы
Российское посольство в Австрии отвергло утверждения экс-посла Украины в Вене Василия Химинца о планах Москвы по дестабилизации Европы, сообщила в Telegram пресс-служба диппредставительства.
Там заявили, что уволенный в августе Химинец распространяет лож. По словам дипломатов, Россия «заинтересована в нормальных отношениях с европейскими государствами на основе уважения интересов, в том числе в области безопасности».
В посольстве указали на нескрываемую злобу, с которой бывший украинский посол «жалуется на то, что его призывы «отменить» российскую культуру в Австрии просто игнорируют».
Ранее в МИД пообещали болезненный ответ Австрии на высылку российских дипломатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посольство РФ отвергло обвинения о планах дестабилизации Европы
- Экс-министру Абызову вынесут приговор по второму делу
- Путин присвоил звание Героя Труда создателю «Спутника V» Гинцбургу
- СМИ: Трамп и Нетаньяху обсудили на повышенных тонах конфликт с Ираном
- Матвиенко призвала не допускать появления мигрантских анклавов
- СМИ: Киев рассчитывает получить от Запада финансирование еще как минимум на 10 лет
- НАБУ: Сотрудники СБУ застрелили высокопоставленного офицера ВСУ
- Экономика России потеряла почти 1,5 трлн рублей из-за пьянства граждан
- СМИ: США предлагают пересмотреть границы Донецкой и Луганской областей
- С комика Сабурова потребовали 100 млн рублей за разрешение на въезд в Россию