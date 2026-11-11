Там заявили, что уволенный в августе Химинец распространяет лож. По словам дипломатов, Россия «заинтересована в нормальных отношениях с европейскими государствами на основе уважения интересов, в том числе в области безопасности».

В посольстве указали на нескрываемую злобу, с которой бывший украинский посол «жалуется на то, что его призывы «отменить» российскую культуру в Австрии просто игнорируют».

Ранее в МИД пообещали болезненный ответ Австрии на высылку российских дипломатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

