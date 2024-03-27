Очевидец теракта в «Крокусе»: Охрана обеспечивала безопасность, но не была готова к атаке
Вопрос не к самому "Крокусу", который обеспечивал контроль в условиях мирного времени, а к системе, которая оказалась не готова к атаке, заявил Сергей Горбачев.
Охрана «Крокус Сити Холла» грамотно проводила осмотр посетителей здания, однако оказалась не готова к теракту, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент Мультимедиа Холдинга, посетитель концерта Сергей Горбачев.
«Что касается контроля на входе – это был нормальный контроль мирного времени. Контроль проходят так у нас всегда, это не проблема «Крокуса». Мне заглядывали в сумку, были рамки, кинолог с собакой проходил, все это мы видели. Вопрос не к «Крокусу», а к самой системе, которая оказалась не готова к такой атаке», - сообщил он.
Ранее Горбачев также отметил, что подростки, которые подрабатывали в гардеробе, продемонстрировали слаженную работу и организованно выводили людей из здания, открывая двери, напоминает «Радиоточка НСН».
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