Очевидец теракта в «Крокусе»: Охрана обеспечивала безопасность, но не была готова к атаке

«Что касается контроля на входе – это был нормальный контроль мирного времени. Контроль проходят так у нас всегда, это не проблема «Крокуса». Мне заглядывали в сумку, были рамки, кинолог с собакой проходил, все это мы видели. Вопрос не к «Крокусу», а к самой системе, которая оказалась не готова к такой атаке», - сообщил он.

Ранее Горбачев также отметил, что подростки, которые подрабатывали в гардеробе, продемонстрировали слаженную работу и организованно выводили людей из здания, открывая двери, напоминает «Радиоточка НСН».

