Очевидец теракта в «Крокусе»: Охрана обеспечивала безопасность, но не была готова к атаке

Вопрос не к самому "Крокусу", который обеспечивал контроль в условиях мирного времени, а к системе, которая оказалась не готова к атаке, заявил Сергей Горбачев.

Охрана «Крокус Сити Холла» грамотно проводила осмотр посетителей здания, однако оказалась не готова к теракту, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент Мультимедиа Холдинга, посетитель концерта Сергей Горбачев.

«Охрана была в шоке»: Оператор «Пикника» рассказал, как спасся из зала в «Крокусе»

«Что касается контроля на входе – это был нормальный контроль мирного времени. Контроль проходят так у нас всегда, это не проблема «Крокуса». Мне заглядывали в сумку, были рамки, кинолог с собакой проходил, все это мы видели. Вопрос не к «Крокусу», а к самой системе, которая оказалась не готова к такой атаке», - сообщил он.

Ранее Горбачев также отметил, что подростки, которые подрабатывали в гардеробе, продемонстрировали слаженную работу и организованно выводили людей из здания, открывая двери, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонцертТеракт

Горячие новости

Все новости

партнеры