Путин присвоил звание Героя Труда создателю «Спутника V» Гинцбургу

Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю центра Гамалеи Александру Гинцбургу, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.

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В документе говорится, что звание присвоено «за особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки здравоохранения». До этого президент поздравил Гинцбурга с 75-летием. Он отметил, что результаты исследований главы Центра Гамалеи особенно ценны, поскольку помогают сохранять здоровье и жизни людей.

Ранее Гинцбург высказался о распространении нового штамма коронавируса PJ.2.1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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