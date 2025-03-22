Следком назвал организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» спланировали и организовали спецслужбы недружественной страны в целях дестабилизации ситуации в России. Об этом заявила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, следствие пришло к такому выводу на основании собранных доказательств. Как выяснил СК, для совершения преступления привлекли членов международной террористической организации.

Петренко подчеркнула, что непосредственной организацией нападения занимались шесть граждан Средней Азии. Часть из них проходит под псевдонимами. Злоумышленники находятся за границей, арестованы заочно и объявлены в розыск.

«Указанные лица завербовали четверых исполнителей нападения – Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), – и организовали их обучение за границей», - заявили в Следкоме.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта прошлого года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Злоумышленники открыли огонь по людям в здании из автоматического оружия, а также подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек.

