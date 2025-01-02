СМИ: Связанным с терактом в «Крокусе» лицам грозит 15 лет тюрьмы в Турции

Пятерым лицам, которых обвиняют в связях с исполнителями теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, грозит до 15 лет тюрьмы на территории Турции. Об этом свидетельствует обвинительное заключение Управления по расследованию террористических преступлений Генпрокуратуры Стамбула, на которое ссылается ряд турецких СМИ.

По данным источника, речь идет о Хамзе Мухаммеде, Хофизжоне Усмонове, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Фаизове и Мутеулло Асоеве. За принятие участия в вооруженной террористической организации им грозит от 7,5 до 15 лет лишения свободы, передает турецкое издание «Star». Согласно информации источника, перечисленные лица были связаны с исполнителями теракта Раджабализодой Сайдакрами и Фаридуни Шамсидином. Суд присяжных вынес обвинительное заключение всем пятерым обвиняемым в членстве в террористической группировке «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Отмечается, что обвиняемых задержали при попытке выехать с территории Турции в Иран. Известно, что часть из них жила и передвигались совместно с исполнителями преступления, а у другой половины обвиняемых обнаружили переписку и фотографии с террористами. Также, по данным издания, некоторые из перечисленных лиц созванивались друг с другом по поводу теракта в «Крокусе». К тому же в обнаруженной переписке был найден договор об исполнении теракта за определенную сумму.