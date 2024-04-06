Частичное отключение: В «Крокусе» не сработала часть пожарной сигнализации

Ранее пострадавшие в результате ЧП подали в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев площадки об оказании небезопасных услуг.



«Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — рассказал источник РИА Новости.



В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил агентству, что система автоматически проинформировала дежурного диспетчера МЧС о возгорании и запустила оповещение в здании.

Как отметил собеседник РИА Новости, в концертном зале могла не сработать осциллирующая система пожаротушения, которая должна включаться автоматически после сигнала инфракрасного излучения с датчика.