Частичное отключение: В «Крокусе» не сработала часть пожарной сигнализации
Пожарная сигнализация в «Крокус Сити Холле» сработала лишь частично. Об этом сообщают СМИ и подтверждают очевидцы.
Часть автоматизированной системы пожаротушения в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не сработала после возникновения пожара во время теракта 22 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее пострадавшие в результате ЧП подали в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев площадки об оказании небезопасных услуг.
«Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — рассказал источник РИА Новости.
В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил агентству, что система автоматически проинформировала дежурного диспетчера МЧС о возгорании и запустила оповещение в здании.
Как отметил собеседник РИА Новости, в концертном зале могла не сработать осциллирующая система пожаротушения, которая должна включаться автоматически после сигнала инфракрасного излучения с датчика.
О том, что в «Крокус Сити Холле» система пожаротушения не сработала лишь частично, рассказали свидетели событий.
Пожарная сигнализация во время теракта в «Крокус Сити Холле» не сработала вовремя. Об этом заявил в пресс-центре НСН оператор группы «Пикник» Иван Поморин. Теракт 22 марта произошел перед началом выступления коллектива.
«Многие потерпевшие говорили, что операторы были со связью и не выводили зрителей. Но мы в тот момент не понимали, что происходило. Начали «ручеек» из зрительного зала, куда можно было пройти. По дороге пытались найти пожарные кнопки, потому что сигнализация не сработала. Но ни одной пожарной кнопки мы на нашем пути не нашли, ни на одной стене ничего не было», - сказал он.
Как добавил Поморин, пожарная сигнализация не сработала даже во время возгорания занавеса.
В свою очередь, очевидец событий, вице-президент Мультимедиа Холдинга Сергей Горбачев заявил в пресс-центре НСН, что пожарная сигнализация зазвучала вовремя.
В России каждое второе здание построено по старым нормам пожарной безопасности, но на обновление помещений уйдет многолетний бюджет страны, продолжил тему ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с НСН.
«Очень много зданий таких в Москве, а в регионах в каждом втором административном здании на полах лежат ковры. Но дело не в этом. Чтобы привести старые здания в соответствии с новыми требованиями понадобится бюджет, сопоставимый с многолетним бюджетом России. Нужно будет перестраивать все здания. Конечно, на это никто не пойдет. Поэтому вновь строящиеся здания уже отделываются по новым требованиям. А старые здания продолжают существовать (согласно статьи 4 ФЗ 123) в том состоянии, в котором были запроектированы. Есть плановые и внеплановые проверки в области пожарной безопасности. В рамках проверок собственникам настоятельно рекомендуется привести здания к новым требованиям. Но на это нужно очень много времени и средств. Этот процесс небыстрый», - рассказал он.
«Крокус Сити Холл» строился по нормативам, без использования огнестойких материалов его невозможно было бы ввести в эксплуатацию, заявил ранее телеканалу РБК Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group.
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