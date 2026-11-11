Два летевших в Санкт-Петербург самолета произвели посадку в Хельсинки

Это произошло из-за действующих ограничений по безопасности. Самолеты летели из Стамбула и Хургады. Экипаж еще одного лайнера, следовавшего в Санкт-Петербург из Хургады, находясь в воздушном пространстве Литвы, принял решение совершить посадку в Калининграде.

Губернатор Александр Дрозденко заявил в «Максе», что силы ПВО отражают атаку беспилотников в Ленинградской области. Был сбит 141 БПЛА.

Ранее в Смоленской области при отражении атаки ВСУ пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

