Два летевших в Санкт-Петербург самолета произвели посадку в Хельсинки
Два пассажирских авиалайнера, которые направлялись в Санкт-Петербург, совершили временную посадку в Хельсинки, сообщает ТАСС.
Это произошло из-за действующих ограничений по безопасности. Самолеты летели из Стамбула и Хургады. Экипаж еще одного лайнера, следовавшего в Санкт-Петербург из Хургады, находясь в воздушном пространстве Литвы, принял решение совершить посадку в Калининграде.
Губернатор Александр Дрозденко заявил в «Максе», что силы ПВО отражают атаку беспилотников в Ленинградской области. Был сбит 141 БПЛА.
Ранее в Смоленской области при отражении атаки ВСУ пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Европа готова обсуждать с Россией ограничения размещения ракет
- В Усть-Луге произошло возгорание после беспилотной атаки
- Два летевших в Санкт-Петербург самолета произвели посадку в Хельсинки
- Билан и Лазарев попали в антироссийскую базу ГУР Украины
- В России появилась вакцина от всех простуд
- Журналистка Панченко: В Киеве находится около 15 пыточных
- СМИ: Зеленский уже больше недели находится за пределами страны и не спешит возвращаться
- Россиянам посоветовали завести отдельную карту перед «Черной пятницей»
- Назад в прошлое: В России продолжат развивать проводное радиовещание
- Посольство РФ отвергло обвинения о планах дестабилизации Европы