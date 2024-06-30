В Crocus Group заявили, что периметр сгоревшего «Крокуса» необходимо восстановить

Периметр сгоревшего в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холл» необходимо восстановить, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Crocus Group.

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Важность восстановления периметра там указали для безопасности посетителей и сотрудников соседних объектов. Все остальные вопросы в компании пообещали «решать по мере необходимости».

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сгоревшего после теракта в марте, восстанавливать не планируют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТеррористыКрокус Сити Холл

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