В Crocus Group заявили, что периметр сгоревшего «Крокуса» необходимо восстановить

Важность восстановления периметра там указали для безопасности посетителей и сотрудников соседних объектов. Все остальные вопросы в компании пообещали «решать по мере необходимости».

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сгоревшего после теракта в марте, восстанавливать не планируют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

