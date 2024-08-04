Доказательства и иски: В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

СВИДЕТЕЛЬ И НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Свидетель подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», - написано в извещении.

Шарипзода является 11-м арестованным фигурантом этого дела. Его задержали 4 апреля. Тогда ФСБ России сообщила о задержании в Москве, Омске и Екатеринбурге двух иностранцев и одного гражданина РФ, которые могут быть причастны к теракту.