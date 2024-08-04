Доказательства и иски: В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель
Свидетель подтвердил причастность к теракту в «Крокус Сити Холле» арестованного Мухаммада Зоира Шарипзоды.
В деле о теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем в Подмосковье в марте 2024 года, появились новые доказательства. При этом на фоне расследования этого преступления возникают и новые иски. Последний потерпевшие семьи подали в июле к страховой компании, которая работала с «Крокусом». Но пока этот иск остался без движений.
СВИДЕТЕЛЬ И НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Свидетель подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», - написано в извещении.
Шарипзода является 11-м арестованным фигурантом этого дела. Его задержали 4 апреля. Тогда ФСБ России сообщила о задержании в Москве, Омске и Екатеринбурге двух иностранцев и одного гражданина РФ, которые могут быть причастны к теракту.
По информации представителей спецслужбы, двое задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, которые были использованы при совершении террористического акта. При этом сообщалось, что третий фигурант вербовал пособников преступления и финансировал ее исполнителей.
В середине мая Шарипзоде и другим фигурантам дела мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена до 22 августа. Однако Шарипзода обжаловал решение суда. Его защита ходатайствовала об избрании иной меры пресечения, но судья оставил решение в силе.
«Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения», - приводит слова участника процесса РИА Новости.
По данному уголовному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Всего по делу о теракте в «Крокусе» уже арестовано 18 человек. При этом в документах фигурируют 20 лиц, причастных к теракту, в том числе сотрудники «Крокус Сити Холла» и пожарных ведомств, а также пособники самих террористов.
НОВЫЕ ИСКИ
Летом в расследовании теракта в «Крокусе» появился новый иск. Пострадавшие и родственники погибших обратились в Замоскворецкий суд Москвы с коллективным иском к компании «Ингосстрах».
Известно, что истцы потребовали установить факт наступления страхового случая для получения ими права на выплаты по договору страхования гражданской ответственности, который был заключен между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».
«Вопрос о принятии иска судом пока не решен», - сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Однако в конце июля в СМИ появилась информация, что иск остался без движения. Основания для этого не были обнародованы. Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов, который ведет этот иск, в интервью НСН объяснил, с чем это связано.
«Я получил определение об отказе в принятии. Что-то в нем объективно – пишут, что не везде указаны даты выдачи паспортов потерпевших и нужно устранить это нарушение. Что-то из того, что написано является спорным. К примеру, пишут, что потерпевшие должны заплатить пошлину, иск расценивается, как возмещение вреда, причиненного потребителю. На самом деле речь о возмещении вреда жизни и здоровью, в этом случае пошлина потерпевшими не платится. Так или иначе, большой проблемы нет. Мы еще думаем, стоит ли устранять существующие нарушения и подавать иск еще раз, либо же будем обжаловать это решение», - рассказал он.
При этом, по словам Трунова, это не единственный иск, который был подан от имени потерпевших в теракте в «Крокусе».
«Сейчас в Химках идет рассмотрение административного иска к МЧС по Московской области. Также нами поданы жалобы в Басманный суд о бездействии следственного комитета, который на наши заявления так и не ответил», - добавил адвокат.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Примерно в 20:00 часов вечера по московскому времени четыре вооруженных террориста ворвались в здание, открыв огонь по посетителям и сотрудникам. Преступники проникли в зал, продолжая стрелять, а потом подожгли кресла, шторы и запасные выходы. Террористы покинули здание, уехали из Подмосковья и пытались пересечь границу с Украиной. Их задержали рано утром 23 марта в Брянской области.
От пожара кровля «Крокус Сити Холла» рухнула. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 человек получили ранения. Следственный комитет России признал пострадавшими более 1,7 тысячи человек.
На месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» уже решено было построить мемориальный комплекс. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сроки его создания зависят от процесса восстановления здания. Он подчеркнул, что вопрос о строительстве мемориала уже решен, но его детали обсуждаются с собственником объекта и семьями пострадавших.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что теракты в «Крокусе» и Дагестане – следствие просчетов властей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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