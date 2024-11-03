Новые фигуранты: Экс-подполковник связал ДРГ под Брянском и теракт в «Крокусе»

СВЯЗЬ ДРГ ПОД БРЯНСКОМ И ТЕРАКТА В «КРОКУСЕ»

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров предположил, что группа украинских диверсантов, вторгшаяся в Брянскую область 27 октября, могла быть причастна к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел в марте 2024 года. По его мнению, именно члены этой ДРГ должны были обеспечить «зеленый коридор» террористам, которые пытались покинуть территорию РФ через Брянскую область.

«Можно протянуть логическую цепочку к трагедии в "Крокусе". Тогда четко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им (террористам, напавшим на "Крокус" - прим. НСН) "зеленый коридор" отхода на территорию Украины. Вот это (вторжение ДРГ в Брянскую область – прим. НСН) может быть отголосками тех событий. Они тогда как-то примерялись к этому театру военных действий, к новому региону», - сказал Прозоров в интервью РИА Новости.

27 октября ФСБ сообщила, что в Брянской области была пресечена попытка нарушения государственной границы. По данным представителей Росгвардии, в группе было примерно 10 человек. Отмечалось, что в ходе операции по ликвидации были уничтожены четыре диверсанта, остальные члены ДРГ были поражены ракетно-артиллерийским ударом.