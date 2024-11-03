Новые фигуранты: Экс-подполковник связал ДРГ под Брянском и теракт в «Крокусе»
Вторжение «украинской» ДРГ в Брянскую область произошло 27 октября. Именно через этот регион террористы, напавшие на «Крокус», пытались покинуть Россию.
Сразу после теракта в «Крокус Сите Холле» в марте текущего года в России стали говорить о причастности Украины к организации этого преступления. Однако накануне обнаружили новую связь между Киевом и случившемся в концертном зале в Подмосковье. К тому же в деле появились новые фигуранты.
СВЯЗЬ ДРГ ПОД БРЯНСКОМ И ТЕРАКТА В «КРОКУСЕ»
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров предположил, что группа украинских диверсантов, вторгшаяся в Брянскую область 27 октября, могла быть причастна к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел в марте 2024 года. По его мнению, именно члены этой ДРГ должны были обеспечить «зеленый коридор» террористам, которые пытались покинуть территорию РФ через Брянскую область.
«Можно протянуть логическую цепочку к трагедии в "Крокусе". Тогда четко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им (террористам, напавшим на "Крокус" - прим. НСН) "зеленый коридор" отхода на территорию Украины. Вот это (вторжение ДРГ в Брянскую область – прим. НСН) может быть отголосками тех событий. Они тогда как-то примерялись к этому театру военных действий, к новому региону», - сказал Прозоров в интервью РИА Новости.
27 октября ФСБ сообщила, что в Брянской области была пресечена попытка нарушения государственной границы. По данным представителей Росгвардии, в группе было примерно 10 человек. Отмечалось, что в ходе операции по ликвидации были уничтожены четыре диверсанта, остальные члены ДРГ были поражены ракетно-артиллерийским ударом.
В ЦОС ФСБ также рассказали, что у ликвидированных диверсантов было найдено иностранное оружие, экипировка, средства связи и личные предметы, которые подтверждали их принадлежность к третьим странам. В том числе канадский флаг, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке и молитвенник на польском. Кроме того, на теле одного из уничтоженных членов группы была обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США.
НОВЫЕ ФИГУРАНТЫ ПО ДЕЛУ О ТЕРАКТЕ
Днем ранее стало известно, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились пять новых фигурантов. Речь идет в том числе об уроженцах Ингушетии из сел Сурхахи и Экажево Хусейне Медове, Джабраиле Аушеве, Хаваж-Багаудине Алиеве и Батыре Кулаеве. Отмечается, что в отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых устройств, совершенном по предварительному сговору.
По данным правоохранителей, двое подозреваемых уже арестованы, еще двоих разыскивают. Как сообщил Telegram-канал «Baza», один подозреваемый был ликвидирован при попытке скрыться от сотрудников ГАИ. На тот момент он уже находился в розыске за иное преступление.
Известно, что все четыре фигуранта связаны с запрещенной организацией баталхаджинцев (боевое крыло группировки признано в России экстремистской организацией), предоставившей оружие исполнителям теракта. Обвиняемые подозреваются в переделке охолощенных автоматов Калашникова в боевые и доставке патронов и магазинов, которыми при нападении пользовались террористы.
По показаниям самих задержанных, за оружие они получили более 1 млн рублей. Согласно информации источника, фигуранты дела передали напавшим на «Крокус» четыре охолощенных автомата Калашникова, переделанных в боевые, почти 70 магазинов и более двух тысяч патронов. При этом отмечается, что большая часть рожков перед отправкой в столичный регион была заряжена, то есть подозреваемые могли догадываться, что покупатели оружия готовят массовое убийство.
Следствием было установлено, что до теракта Медов и Кулаев обеспечили боеприпасами и переделанными автоматами предполагаемых исполнителей нападения, при этом Аушев и Алиев организовали доставку оружия к тайникам, откуда оно позже было перемещено к месту совершения преступления.
Отмечается, что сотрудники спецслужб сейчас также проверяют на причастность к преступлению членов запрещенной экстремисткой организации Ильяса и Адама Белхароевых (внесены в перечень террористов и экстремистов), которые скрываются на Украине и в Турции, сообщают «Известия». Они не раз попадали в поле зрения как лица, причастные к контрабанде оружия, передает «Baza».
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вечером 22 марта 2024 года. Четыре террориста ворвались в здание, открыв огонь по посетителям концерта музыкальной группы «Пикник» и сотрудникам «Крокуса». После преступники проникли в зал, где продолжили стрелять по зрителям, а потом подожгли его. В «Крокусе» начался сильный пожар.
Через несколько минут после совершения преступления террористы покинули здание, уехали из Подмосковья, попытавшись покинуть территорию РФ через Брянскую область. Их задержали в этом регионе рано утром 23 марта.
В результате сильного пожара крыша здания «Крокус Сити Холла» обвалилась. При теракте погибли 145 человек, более 550 получили различные травмы. Следственный комитет России признал пострадавшими более 1,7 тысячи человек.
До этого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» были арестованы 18 человек. При этом в документах фигурируют 20 лиц, причастных к теракту, в том числе сотрудники концертного зала и пожарных ведомств, террористы и их пособники.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что следователи ищут организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» за пределами России.
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