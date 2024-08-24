Заложники и коррупция: В волгоградской ИК-19 повторился сценарий СИЗО под Ростовом

ПРАВИЛЬНЫЙ ШТУРМ. КОРРУПЦИЯ ФСИН

Накануне член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев заявил, что ликвидация террористов, которые захватили заложников в колонии №19 в Волгоградской области был единственным верным исходом этого ЧП. При этом политик подчеркнул, что теперь необходимо проверить социальные сети всех причастных к случившемуся, а также привлечь правонарушителей к ответственности.

«Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову – их ликвидация. Ничего общего с религией выходка этих террористов не имеет. Обратите внимание и на статью, по которой сидели преступники – наркоторговля», - заметил Хамзаев в интервью РИА Новости.

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с изданием также подчеркнул, что спецназ Росгвардии быстро и профессионально провел операцию по освобождению заложников в ИК-19.