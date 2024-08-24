Заложники и коррупция: В волгоградской ИК-19 повторился сценарий СИЗО под Ростовом
В результате случившегося в колонии под Волгоградом погибли восемь заложников. Все четверо террористов были ликвидированы при штурме.
Накануне в ИК №19 в Волгоградской области произошел захват заложников. Это не единственный подобный случай в России за текущее лето. До этого террористы орудовали в СИЗО №1 Ростовской области. Тогда политики и правозащитники заговорили о нарушениях и проверках. Однако сценарий повторился, но уже с печальным исходом.
ПРАВИЛЬНЫЙ ШТУРМ. КОРРУПЦИЯ ФСИН
Накануне член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев заявил, что ликвидация террористов, которые захватили заложников в колонии №19 в Волгоградской области был единственным верным исходом этого ЧП. При этом политик подчеркнул, что теперь необходимо проверить социальные сети всех причастных к случившемуся, а также привлечь правонарушителей к ответственности.
«Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову – их ликвидация. Ничего общего с религией выходка этих террористов не имеет. Обратите внимание и на статью, по которой сидели преступники – наркоторговля», - заметил Хамзаев в интервью РИА Новости.
Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с изданием также подчеркнул, что спецназ Росгвардии быстро и профессионально провел операцию по освобождению заложников в ИК-19.
«Я считаю высокопрофессиональными действия сотрудников Росгвардии, которые сделали свое дело быстро, без всяких напряжений. Полчаса (на освобождение заложников – прим. НСН) – это идеальный вариант», - сказал он РИА Новости.
Захват заложников ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области произошел днем 23 августа. В это время в учреждении проходило заседание дисциплинарной комиссии. Четверо террористов, являвшиеся гражданами Таджикистана и Узбекистана, взяли в заложники 12 человек, в том числе несколько заключенных и сотрудников колонии. Начальник воспитательного отдела ИК-19, начальник отдела охраны, замначальника по безопасности и оперативной работе, сотрудник ФСИН скончались от полученных ранений. Всего в результате происшествия умерли восемь заложников.
Штурм ИК-19 продлился полчаса. Все четверо террористов были ликвидированы. Заложников освободили. По данным Telegram-канала Mash, один из преступников во время штурма попытался подорвать себя с помощью самодельного взрывного устройства, но оно не сработало.
Некоторые СМИ распространили фотографии возможных террористов. Предположительно, ими оказались Рамзиндин Тошев, Темур Хусинов, Рустамчон Наврузи и Назирчон Тошов. Всем им было меньше 30 лет. Большинство из захватчиков отбывали наказание за сбыт и распространение наркотиков. Однако один из террористов был осужден по статье 111 ч.4 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека.
Преступники заявляли о своей причастности к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация) и, судя по кадрам, распространенным в Сети, демонстрировали его символику. По данным некоторых СМИ, захватившие заложников в ИК-19 мотивировали свои действия местью за нападавших террористов на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с НСН заметил, что к очередному бунту заключенных в колонии Волгоградской области привела непрозрачность системы ФСИН, а также отсутствие независимых правозащитников, которые могли бы честно сообщать в прокуратуру о нарушениях и активности радикальных ячеек.
«Количество подобных происшествий будет увеличиваться, если не сделать систему ФСИН более открытой и прозрачной. К сожалению, система региональных ФСИН в плане формирования общественных наблюдательных комиссий нарушена. Через Общественную палату в общественную комиссию наблюдательных регионов заходят только лояльные правозащитники, которые говорят "что надо". Это одна из причин. Если бы там были независимые правозащитники, то они могли бы заявлять о радикальных ячейках в прокуратуру региона, чтобы службы по борьбе с терроризмом могли принять меры. Безбоязненность и мысли о том, что можно "откупиться", что "все сойдет с рук", являются причинами того, почему такие радикальные ячейки увеличиваются. Прокуратура регулярно вносит ФСИН представления, я на них реакции не вижу. Значит, в руководстве ФСИН должны быть изменения. Надо и социализацию заключенных улучшать, и зарплаты сотрудникам ФСИН повышать, чтобы исключить низовой уровень коррупции», - объяснил он.
По факту захвата заключенными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по статьям «Захват заложника, повлекшее умышленное причинение смерти человеку» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».
ПОВТОРНЫЙ СЦЕНАРИЙ?
Однако захват заложников в исправительном учреждении Волгоградской области – не единственный в России за последние несколько месяцев. Так, 16 июня в Ростовской области несколько заключенных СИЗО №1 захватили в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Богма и младшего инспектора дежурной службы учреждения. К счастью, тогда всем заложникам удалось выжить.
Террористы потребовали предоставить оружие, автомобиль, возможность покинуть СИЗО и улететь из России. Они были одеты в майки и повязки с символикой радикальных исламистов. По данным СМИ, тогда захватчиками оказались Тамерлан Гиреев из Чечни, Шамиль Акиев и Азамат Цицкиев из Ингушетии. Росфинмониторинг включил их в список террористов и экстремистов. В декабре 2023 года их приговорили к 18 и к 18,5 годам лишения свободы за подготовку теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Однако даже спустя более полугода после вынесения приговора они продолжали находиться в СИЗО.
Еще одним нападавшим был Малик Гандалоев. Он тоже внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Преступник был сыном бывшего главврача одной из больниц Астраханской области и раньше учился в медицинском институте. Некоторым террористам было чуть больше 20 лет.
Трое террористов были ликвидированы в результате штурма. Одному из преступников удалось выжить. Им оказался Даниил Камнев (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. НСН). Его приговорили к 23 годам заключения. До этого он обвинялся в подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска в 2021 году.
Сразу после случившегося политики, общественники и правозащитники стали заявлять о необходимости проведения проверок в исправительных учреждениях России, усилении контроля за заключенными и даже за сотрудниками ФСИН. Тогда у многих возникли вопросы, как в СИЗО-1 оказалась запрещенная символика, и почему у заключенных были длинные бороды и даже шнурки, что запрещено правилами.
В итоге спустя два месяца, в августе 2024 года сценарий повторился. Но в этот раз он стал более печальным: в шесть раз больше заложников, большая часть из которых погибла.
После случившегося в Волгоградской области подполковник запаса МВД России Олег Иванников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заверил, что за захватом заложников в ИК-19 последует привлечение к дисциплинарной ответственности высшего руководства регионального управления ФСИН.
«Все уставы и нормативно-правовые акты написаны кровью, и малейшее нарушение внутреннего распорядка приводит к трагическим последствиям, которые мы и наблюдаем в колонии в Волгоградской области. Центральный аппарат ФСИН уже сформировал комиссию, которая будет заниматься этим происшествием. Виновные понесут строгую дисциплинарную ответственность. В первую очередь это старшие руководители регионального управления ФСИН, которые были закреплены в качестве наставников или ответственных лиц», — добавил он.
Ранее член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в пресс-центре НСН призвала установить круглосуточное онлайн-видеонаблюдение за террористами в тюрьмах и СИЗО России.
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