Билан и Лазарев попали в антироссийскую базу ГУР Украины
Российские певцы Дима Билан и Сергей Лазарев попали в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки министерства обороны Украины, сообщает РИА Новости.
Для основания внесения Билана в базу Киев указал поддержку исполнителем спецоперации и совместное с другими артистами исполнение песни «Путеводная звезда». Также указывается, что певец опубликовал в соцсети пост, в котором выразил свои патриотические чувства.
Что касается Лазарева, то на сайте ГУР Минобороны Украины указало, что он дважды представлял Россию на международном конкурсе «Евровидение», вместе с другими артистами записал песню исполнителя Шаман «Встанем» и посещал Крым для участия в концертах.
Ранее в базу ГУР Украины внесли Баскова и Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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