Билан и Лазарев попали в антироссийскую базу ГУР Украины

Для основания внесения Билана в базу Киев указал поддержку исполнителем спецоперации и совместное с другими артистами исполнение песни «Путеводная звезда». Также указывается, что певец опубликовал в соцсети пост, в котором выразил свои патриотические чувства.

Что касается Лазарева, то на сайте ГУР Минобороны Украины указало, что он дважды представлял Россию на международном конкурсе «Евровидение», вместе с другими артистами записал песню исполнителя Шаман «Встанем» и посещал Крым для участия в концертах.

Ранее в базу ГУР Украины внесли Баскова и Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

