Золотое зерно. Благодаря уходу иностранных трейдоров Россия поменяет геополитическую карту мира

Аналитики Bloomberg полагают, что такая ситуация может сильно повлиять на мировой рынок агротоваров. Есть вероятность, что государства не будут привлекать международных трейдеров к сделкам, а будут сами договариваться о поставках зерна.



Компания Viterra, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспортировать зерно из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.