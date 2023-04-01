Золотое зерно. Благодаря уходу иностранных трейдоров Россия поменяет геополитическую карту мира

Из-за санкций с российского рынка уходят зарубежные зерновые трейдеры. Это позволит Москве поменять мировой политический ландшафт.

Из-за ухода западных зерновых трейдеров из России геополитическое влияние страны только усилится, так как практически весь экспорт сельхозпродукции будет под контролем государства, сообщает агентство Bloomberg.

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Аналитики Bloomberg полагают, что такая ситуация может сильно повлиять на мировой рынок агротоваров. Есть вероятность, что государства не будут привлекать международных трейдеров к сделкам, а будут сами договариваться о поставках зерна.

Компания Viterra, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспортировать зерно из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, Viterra намерена уйти с российского экспортного рынка. Компания объявит о своем решении в ближайшее время.

В российском представительстве Viterra отказались давать комментарии.

О прекращении экспорта зерна из РФ ранее сообщил крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil. Компания прекратит работать с Россией с июня текущего года, пишет НСН.

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Комментируя санкции против России на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, президент страны Владимир Путин заявил, что жителям западных государств «предложили перейти с салата и помидоров на репу», но даже за ней им придется обратиться к России.

Российский лидер вспомнил пословицу «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Путин отметил, что российский урожай значительно превышает европейские показатели.

«Без наших удобрений им тяжело будет обойтись, и за репой придется к нам ехать», - заключил он.

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Уровень продовольственной безопасности в России – один из самых надежных в мире. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

По словам главы кабмина, российские аграрии не подвели, а динамика роста превышает 10%. Он также заверил, что большая часть товаров, которые являются необходимыми для жизни, никуда не исчезнут.

Премьер рассказал о рекордном урожае зерновых культур, которого, по словам политика, не было даже в Советском Союзе. Большими объемами урожая могут похвастаться и масличные культуры.

Российское зерно, как и другие агрокультуры и удобрения оказались под западными санкциями – их импорт крайне ограничен.

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При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что санкции Евросоюза не препятствуют экспорту зерна и удобрений из России, сообщает ТАСС.

Она отметила, что для использования доступны 18 портов, а из 300 банков ограничения введены только против 13 кредитных организаций.

«Это не вопрос санкций, это вопрос действий России. Она может вывозить удобрения и зерно из своих портов», - подчеркнула политик.

Каллас также высказала мнение, что Москва пытается вынудить Евросоюз ослабить санкции, однако идти на смягчение не следует.

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В то же время, западные страны закупают зерно на Украине.

На фоне российской военной операции 22 июля 2022 года была заключена зерновая сделака. Она предполагает вывоз украинской сельхозпродукции из трех портов, в том числе из Одессы. 18 марта Россия согласилась продлить соглашение на 60 дней.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган заявил, что на Европу приходится 44% поставок зерна по черноморскому коридору, тогда как на Африку - 14%.

Россия не раз бесплатно оказывала зерновую помощь бедным странам.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН выступил против продления зерновой сделки. По его мнению, предназначенные для транспортировки продукции корабли могут перевозить оружие.

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ФОТО: РИА Новости
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