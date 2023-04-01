Золотое зерно. Благодаря уходу иностранных трейдоров Россия поменяет геополитическую карту мира
Из-за санкций с российского рынка уходят зарубежные зерновые трейдеры. Это позволит Москве поменять мировой политический ландшафт.
Из-за ухода западных зерновых трейдеров из России геополитическое влияние страны только усилится, так как практически весь экспорт сельхозпродукции будет под контролем государства, сообщает агентство Bloomberg.
Аналитики Bloomberg полагают, что такая ситуация может сильно повлиять на мировой рынок агротоваров. Есть вероятность, что государства не будут привлекать международных трейдеров к сделкам, а будут сами договариваться о поставках зерна.
Компания Viterra, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспортировать зерно из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Viterra намерена уйти с российского экспортного рынка. Компания объявит о своем решении в ближайшее время.
В российском представительстве Viterra отказались давать комментарии.
О прекращении экспорта зерна из РФ ранее сообщил крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil. Компания прекратит работать с Россией с июня текущего года, пишет НСН.
Комментируя санкции против России на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, президент страны Владимир Путин заявил, что жителям западных государств «предложили перейти с салата и помидоров на репу», но даже за ней им придется обратиться к России.
Российский лидер вспомнил пословицу «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Путин отметил, что российский урожай значительно превышает европейские показатели.
«Без наших удобрений им тяжело будет обойтись, и за репой придется к нам ехать», - заключил он.
Уровень продовольственной безопасности в России – один из самых надежных в мире. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.
По словам главы кабмина, российские аграрии не подвели, а динамика роста превышает 10%. Он также заверил, что большая часть товаров, которые являются необходимыми для жизни, никуда не исчезнут.
Премьер рассказал о рекордном урожае зерновых культур, которого, по словам политика, не было даже в Советском Союзе. Большими объемами урожая могут похвастаться и масличные культуры.
Российское зерно, как и другие агрокультуры и удобрения оказались под западными санкциями – их импорт крайне ограничен.
При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что санкции Евросоюза не препятствуют экспорту зерна и удобрений из России, сообщает ТАСС.
Она отметила, что для использования доступны 18 портов, а из 300 банков ограничения введены только против 13 кредитных организаций.
«Это не вопрос санкций, это вопрос действий России. Она может вывозить удобрения и зерно из своих портов», - подчеркнула политик.
Каллас также высказала мнение, что Москва пытается вынудить Евросоюз ослабить санкции, однако идти на смягчение не следует.
В то же время, западные страны закупают зерно на Украине.
На фоне российской военной операции 22 июля 2022 года была заключена зерновая сделака. Она предполагает вывоз украинской сельхозпродукции из трех портов, в том числе из Одессы. 18 марта Россия согласилась продлить соглашение на 60 дней.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган заявил, что на Европу приходится 44% поставок зерна по черноморскому коридору, тогда как на Африку - 14%.
Россия не раз бесплатно оказывала зерновую помощь бедным странам.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН выступил против продления зерновой сделки. По его мнению, предназначенные для транспортировки продукции корабли могут перевозить оружие.
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