В России подтвердили продление зерновой сделки
18 марта 202319:00
Зерновую сделку продлили, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, продление запланировано только на 60 дней, уточняет агентство.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что срок действия зерновой сделки между Россией и Украиной продлен.
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18 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru