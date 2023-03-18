В России подтвердили продление зерновой сделки

Зерновую сделку продлили, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

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По ее словам, продление запланировано только на 60 дней, уточняет агентство.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что срок действия зерновой сделки между Россией и Украиной продлен.

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ФОТО: РИА Новости
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