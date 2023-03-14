В Кремле назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли
Продление зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны России. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что Москва надеется на то, что вторая часть сделки, которая касается России, будет реализована по прошествию такого продолжительного времени. Кроме того, Песков указал, что Россия ценит усилия ООН по зерновой сделке, однако «пробить глухую стену» стран Запада так и не удалось.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка в стамбульском формате, как и предполагалось, продлена. Он также отметил, что был подтвержден ее пакетный характер. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя НСН продление зерновой сделки, заявлял, что было бы лучше сформировать резерв зерна в России.
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