В России с 22 марта снизят экспортную пошлину на пшеницу
Пошлину на экспорт пшеницы и меслина из России с 22 по 28 марта включительно снизят до 5 327,9 рубля за тонну. Об этом сообщили в Минсельхозе.
Сейчас ставка на вывоз указанных культур составляет 5 344 рубля за тонну.
При этом размер пошлины на экспорт ячменя вырастет с 3 016,6 до 3 298,2 рубля за тонну, на вывоз кукурузы — с 2 615,3 до 2 646,9 рубля.
Обновленные ставки начнут применяться с третьего рабочего дня после дня их опубликования и будут действовать до начала применения очередных пошлин.
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