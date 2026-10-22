Россия и США обсуждают проведение товарищеского матча футбольных сборных

В рамках форума «Россия — спортивная держава» генсекретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что «оценивать результативность этого общения пока рано».

«Могу сказать, что сейчас момент достаточно позитивный», — указал он.

Ранее в РФС заявили, что 17 ноября в Краснодаре пройдёт товарищеский матч сборных России и Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

