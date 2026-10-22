Россия и США обсуждают проведение товарищеского матча футбольных сборных

Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола США обсуждают проведение товарищеского матча национальных команд. Об этом сообщает RT.

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В рамках форума «Россия — спортивная держава» генсекретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что «оценивать результативность этого общения пока рано».

«Могу сказать, что сейчас момент достаточно позитивный», — указал он.

Ранее в РФС заявили, что 17 ноября в Краснодаре пройдёт товарищеский матч сборных России и Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rfs.ru
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