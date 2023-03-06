«Опыт СССР»: Кому в России нужно доверить управление сельским хозяйством

В частности, ученый считает, что главу Союза сахаропроизводителей России пора сменить.

«Сегодня должность председателя Общественного совета при Минсельхозе занимает глава Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин. При этом у нас по сахарной свекле самый большой провал, а человек, который это допустил, всеми руководит. Что он способен сделать? Нужно назначать тех, кто добился результатов. А у нас увольняют передовых ученых, как уволили директора Федерального научного центра зерна академика Александра Романенко. Нужно поднимать роль науки и творческой мысли. У нас в основном финансисты, юристы, экономисты, а тех, кто занимается конкретными технологическими вопросами, не хватает», — посетовал ученый.

Собеседник НСН добавил, что к созданию системы семеноводства следует подключить Ивана Кузьмина, который руководил подобной системой во времена СССР.

«Жив и здоров еще Иван Кузьмин, руководивший в советское время службой семеноводства, нужно подключать его, он передаст бесценный опыт. Кроме того, необходимо отходить от распределения денег между Минфином, Минсельхозом и товаропроизводителями и больше заниматься конкретными вопросами сельскохозяйственного производства, главный из которых — семеноводство. И, наконец, нужно поддерживать науку, которую в Минсельхозе, как я уже сказал, не очень любят, пока есть ученые, беспокоящиеся о будущем страны. Следует уходить от либеральной экономики, самим производить сельхозпродукцию и продавать готовые товары, а не сырье с поля. Турки, например, наше зерно перемалывают, продают муку и имеют маржу гораздо больше, чем наши производители. Но пока что ничего не делается, только пишутся красивые рапорты», — заключил академик.

Ранее Лачуга призвал создать в России Федеральную службу по производству семян.

