Bloomberg: компания Viterra прекратит экспорт российского зерна

Компания Viterra, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспортировать зерно из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, Viterra намерена уйти с российского экспортного рынка. Компания объявит о своем решении в ближайшее время.

В российском представительстве Viterra отказались давать комментарии.

О прекращении экспорта зерна из РФ ранее сообщил крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil. Компания прекратит работать с Россией с июня текущего года, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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