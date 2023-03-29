Bloomberg: компания Viterra прекратит экспорт российского зерна
Компания Viterra, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспортировать зерно из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Viterra намерена уйти с российского экспортного рынка. Компания объявит о своем решении в ближайшее время.
В российском представительстве Viterra отказались давать комментарии.
О прекращении экспорта зерна из РФ ранее сообщил крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil. Компания прекратит работать с Россией с июня текущего года, пишет НСН.
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