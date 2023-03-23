Премьер Эстонии заявила об отсутствии ограничений на вывоз удобрений и зерна из России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что санкции Евросоюза не препятствуют экспорту зерна и удобрений из России, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно

Она отметила, что для использования доступны 18 портов, а из 300 банков ограничения введены только против 13 кредитных организаций.

«Это не вопрос санкций, это вопрос действий России. Она может вывозить удобрения и зерно из своих портов», - подчеркнула политик.

Каллас также высказала мнение, что Москва пытается вынудить Евросоюз ослабить санкции, однако идти на смягчение не следует.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что участники зерновой сделки должны использовать 60 дней продления инициативы для снятия преграды экспорту российского продовольствия и удобрений, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияЗерноСанкции Против РоссииСанкции ЕСЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры