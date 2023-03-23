Премьер Эстонии заявила об отсутствии ограничений на вывоз удобрений и зерна из России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что санкции Евросоюза не препятствуют экспорту зерна и удобрений из России, сообщает ТАСС.
Она отметила, что для использования доступны 18 портов, а из 300 банков ограничения введены только против 13 кредитных организаций.
«Это не вопрос санкций, это вопрос действий России. Она может вывозить удобрения и зерно из своих портов», - подчеркнула политик.
Каллас также высказала мнение, что Москва пытается вынудить Евросоюз ослабить санкции, однако идти на смягчение не следует.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что участники зерновой сделки должны использовать 60 дней продления инициативы для снятия преграды экспорту российского продовольствия и удобрений, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- Премьер Эстонии заявила об отсутствии ограничений на вывоз удобрений и зерна из России
- Илон Маск раскритиковал Джо Байдена за банковский кризис в США
- В России повысят МРОТ на 18,5% с 2024 года
- Мишустин заявил о сильнейшем санкционном ударе по России
- Мишустин сообщил, что кабмин планирует создать СЭЗ в новых регионах
- Мишустин: Порядка 900 км дорог отремонтировали в новых регионах России
- СМИ: в США назвали «идиотом» российского лётчика, сбившего американский беспилотник
- Главу Евросовета заподозрили в растратах
- Настоятель Киево-Печерской лавры призвал прихожан встать на защиту святыни
- «Поставляем сырье»: Востоковед заявил о неравноправности отношений Москвы и Пекина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru