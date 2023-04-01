СМИ сообщили о недовольстве соседей Украины из-за содействия ее сельхозэкспорту
Восточноевропейские страны дорого платят за содействие сельскохозяйственному экспорту Украины. Об этом пишет газета Le Figaro.
В мае прошлого года Европа на год отменила таможенные пошлины на украинские сельхозпродукты. Меры были приняты для поддержки экономики страны.
«Украинские операторы сделали все возможное, чтобы монетизировать ситуацию. В итоге в европейских портах началась дикая конкуренция», — отмечается в материале.
Как сообщает Le Figaro, в Польше, Румынии и Болгарии возмущены «неконтролируемым наплывом» украинских зерновых. Так, польский фермер Марцин Мисяк заявил, что продукция с Украины оседает в Польше, а не поставляется в Африку или на международные рынки. Это влияет на местных производителей, так как покупатели выбирают дешевое украинское зерно.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- СМИ: Байден не приедет на коронацию Карла III
- СМИ сообщили о недовольстве соседей Украины из-за содействия ее сельхозэкспорту
- Рогов: В Энергодаре тихо и спокойно
- Маск предупредил США о «большой расплате» из-за рождаемости
- МВФ выделит Аргентине $5,4 млрд
- В России проиндексировали социальные пенсии
- СМИ: Фон дер Ляйен предложили возглавить НАТО после Столтенберга
- Румынский сенатор предложила присоединить Молдавию в случае аннексии части Украины
- СМИ: Под Купянском уничтожили группу ВСУ с помощью минного шлагбаума
- Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах началась в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru