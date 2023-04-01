СМИ сообщили о недовольстве соседей Украины из-за содействия ее сельхозэкспорту

В мае прошлого года Европа на год отменила таможенные пошлины на украинские сельхозпродукты. Меры были приняты для поддержки экономики страны.

«Украинские операторы сделали все возможное, чтобы монетизировать ситуацию. В итоге в европейских портах началась дикая конкуренция», — отмечается в материале.

Как сообщает Le Figaro, в Польше, Румынии и Болгарии возмущены «неконтролируемым наплывом» украинских зерновых. Так, польский фермер Марцин Мисяк заявил, что продукция с Украины оседает в Польше, а не поставляется в Африку или на международные рынки. Это влияет на местных производителей, так как покупатели выбирают дешевое украинское зерно.

