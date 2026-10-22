Некоторые дизайнеры пытаются создавать провокационные вещи с изображениями на тему Великой Отечественной войны, пытаясь заработать деньги и популярность, однако это опасная тема, особенно в современном мире, которая обернется для них проблемами. Об этом НСН заявил эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.

Российского исполнителя Егора Крида обвинили в оскорблении памяти жертв Великой Отечественной войны. В клипе на песню «Милый ублюдок» певец появился в кофте с героем фильма «Иди и смотри». На одежде изображен постер советского кино с образом главного героя Флера Гайшуна, которому дорисовали тату и пирсинг, а также надпись «Маркировка дистанции». Лисовец предположил, что дизайнеры сделали это в погоне за популярностью и деньгами.

«Не понимаю, зачем это делают многие люди, потому что я этим никогда не занимался и не собираюсь. Видимо, таким образом дизайнеры пытаются заработать себе популярность, деньги. В любом случае сегодня мир настолько тревожный, утонченный и чувствительный, что нужно быть аккуратным в каждом слове, в каждой букве. Думаю, любой россиянин, сколько бы ему ни было лет, знает историю своей страны и все прекрасно понимает. Просто есть какая-то халатность, человеческий фактор, из-за которого происходят эти чудовищные вещи. Не знаю, что сейчас должны делать дизайнеры, но в любом случае ничего хорошего их не ждет», — сказал Лисовец.