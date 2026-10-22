«Наблюдая за информацией о распространении медведей, могу сказать, что речь идет об отдаленных местах — например, о Красноярске, Сахалине, там, где растут сосны. В этих регионах медведи действительно размножились в больших количествах, поэтому для регулирования их численности привлекают охотников. По Московской области такой информации не поступало, за исключением случаев, когда лоси выходили к жилым домам. Животные нередко стремятся к людям, но массового появления зверей я не отмечаю. Даже единичных случаев появления медведей в Подмосковье не зафиксировано», — рассказал он.

Число жертв нападений медведей в России с весны выросло до 27 человек. Больше всего погибших — в Красноярском крае и Иркутской области. Здесь из-за нападения медведей погибли по семь человек. По три смертельных случая зафиксировано в Томской области и на Камчатке, два — в Бурятии, еще по одному — в Хабаровском крае, Республике Алтай, Вологодской области и Туве.

Ранее Коротков заявил в пресс-центре НСН, что Росгвардия патрулирует территорию более трех тысяч километров, для этого ежесуточно на службу выходят 170 экипажей.

