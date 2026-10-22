Юрист рассказал, как россиянам вернуть деньги за отмененный авиарейс

Юрист Андрей Лухин рассказал НСН, как сейчас происходит возврат средств за отмененный рейс, как скоро вернут деньги и в каких случаях авиакомпания откажет в возврате.

Вернуть средства за отмененный авиарейс пассажиру обязаны в любом случае, однако не всегда возврат происходит непосредственно через авиакомпанию, а чтобы получить компенсацию за билет сегодня россияне самостоятельно заполняют бумаги и связываются с продавцом посадочного талона, объяснил НСН юрист Андрей Лухин.

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Упростить возврат денег за билеты в случае отмены рейса предложили Минтрансу депутаты Госдумы. Процедуру рекомендуют сделать полностью электронной, чтобы пассажир смог отказаться от альтернативного рейса и вернуть деньги одним кликом, без подачи заявлений и повторного предоставления документов. По мнению авторов инициативы, это ускорит получение денег, снизит количество споров с авиакомпаниями, а также избавит граждан от путаницы, если билет приобретался через агрегатор. Лухин объяснил, как происходит процедура сейчас, и почему могут возникнуть сложности.

«Если рейс отменяется или задерживается, пассажир может рассчитывать на возврат денег и, соответственно, для этого он должен написать заявление. Но это обычно можно сделать в личном кабинете на сайте авиакомпании. Исключений тут никаких нет, так как в данном случае услуга не оказана, и можно требовать возврат средств. Он происходит быстро. У нас закон устанавливает максимальный срок — 10 дней, но обычно авиакомпании возвращают быстрее. Сроки зависят от того, как обработают заявку. Если ее обрабатывают долго, то уже нужно следить за соблюдением установленных законом сроков, и по их истечении уже можно обращаться в суд и взыскивать неустойку», — пояснил юрист.
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Авиакомпания может отказаться от возврата средств, если договор заключался не непосредственно с перевозчиком, а с агрегатором или турагентом, пояснил Лухин.

«Путаница возникает, если договор заключался с турагентом, и в таком случае нужно обращаться непосредственно к нему. Другой вопрос, что нужно смотреть на условия договора с туроператором, так как там может быть указано, что клиент билет покупает самостоятельно. Если билет покупает турагент, то возврат происходит через него. А если самостоятельно — тогда через обращение пассажира к авиаперевозчику. Или в первую очередь можно написать в авиакомпанию, и посмотреть на их ответ», — отметил он.

Ранее Андрей Лухин разъяснял НСН, что технические посадки во время авиарейсов являются законной и распространенной практикой, при этом пассажиров, как правило, информируют об этом при покупке билетов.

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ФОТО: РИА Новости
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