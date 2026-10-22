Авиакомпания может отказаться от возврата средств, если договор заключался не непосредственно с перевозчиком, а с агрегатором или турагентом, пояснил Лухин.

«Путаница возникает, если договор заключался с турагентом, и в таком случае нужно обращаться непосредственно к нему. Другой вопрос, что нужно смотреть на условия договора с туроператором, так как там может быть указано, что клиент билет покупает самостоятельно. Если билет покупает турагент, то возврат происходит через него. А если самостоятельно — тогда через обращение пассажира к авиаперевозчику. Или в первую очередь можно написать в авиакомпанию, и посмотреть на их ответ», — отметил он.

Ранее Андрей Лухин разъяснял НСН, что технические посадки во время авиарейсов являются законной и распространенной практикой, при этом пассажиров, как правило, информируют об этом при покупке билетов.

