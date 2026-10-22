В МВД предупредили об отказе в выдаче загранпаспорта из-за обработанных ИИ фото

Отредактированные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) фотографии нельзя предоставлять в анкетах заявлений на получение заграничного паспорта. Об этом со ссылкой на МВД РФ сообщает РИА Новости.

В РФ детям до 14 лет потребуется свой загранпаспорт

В ведомстве напомнили, что на фотографии человек должен быть изображен строго анфас, смотрящим прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Глаза должны быть открыты, волосы не должны заслонять их.

«Фотографии, отредактированные с помощью ИИ, не удовлетворяющие данным требованиям, могут стать причиной отказа в выдаче загранпаспорта», - говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что на предоставляемых фотографиях должны быть достоверно отображены все особенности лица человека.

Ранее в МВД заявили, что паспорт гражданина России можно использовать для въезда в Армению, Абхазию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектФотографииМВД РФЗагранпаспорт

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