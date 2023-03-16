Путин: Даже за репой Западу придется обратиться к России

Жителям западных стран «предложили перейти с салата и помидоров на репу», но даже за ней им придется обратиться к России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Комментируя санкции против России, глава государства вспомнил пословицу «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Путин отметил, что российский урожай значительно превышает европейские показатели.

«Без наших удобрений им тяжело будет обойтись, и за репой придется к нам ехать», - заключил он.