Путин: Даже за репой Западу придется обратиться к России
Жителям западных стран «предложили перейти с салата и помидоров на репу», но даже за ней им придется обратиться к России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Комментируя санкции против России, глава государства вспомнил пословицу «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Путин отметил, что российский урожай значительно превышает европейские показатели.
«Без наших удобрений им тяжело будет обойтись, и за репой придется к нам ехать», - заключил он.
В декабре прошлого года, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия в 2022 году собрала более 159 млн тонн зерна в бункерном весе. Он отмечал, что урожай сахарной свеклы, картофеля, сои, рапса, овощей и фруктов также выше показателей 2021 года.
В феврале Владимир Путин говорил, что в России должны быть созданы такие товары, которые бы стали национальной гордостью страны. Он отметил, что в стране уже достаточно много таких продуктов.
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила об отсутствии прогресса в вопросах подключения Россельхозбанка к межбанковской системе SWIFT, возобновления поставок в Россию сельхозтехники и запчастей для нее. Такие договоренности были в рамках зерновой сделки.
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